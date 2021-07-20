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20.07.2021 18:56
Рубрика: Общество

В Петербурге переболевшие COVID-19 пройдут углубленную диспансеризацию

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В поликлиниках Петербурга перенесшие коронавирус пациенты начали проходить углубленную диспансеризацию, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы. Примечательно, что записаться на исследование могут даже те, кто перенес коронавирусную инфекцию без обращения к врачам.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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От гражданина, о котором в медицинской организации нет сведений, что он перенес COVID-19, требуется написать заявление в произвольной форме на имя руководителя поликлиники.

Переболевших коронавирусом россиян можно условно разделить на две категории. Есть те, кто при первых же симптомах заболевания обращаются в поликлинику и наблюдаются у врача. Данные р них имеются в медицинской организации, они могут получить сертификат о перенесенном заболевании.

Вторая категория - это люди, которые лечились самостоятельно, узнав о коронавирусе, например, сдав тест на антитела, но при этом не обращавшиеся в поликлинику. У таких граждан нет сертификата о перенесенной болезни.

В комздраве обращают внимание на то, что в первую очередь на углубленную диспансеризацию могут попасть те пациенты, у которых есть хронические заболевания. Обследования будут проводиться для тех, кто выздоровел более трех месяцев назад.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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