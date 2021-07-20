Почему россияне стали есть меньше рыбы

В российской рыбной отрасли углубляется парадоксальное противоречие. Уловы российских рыбаков остаются высокими, но качество рыбопродукции все меньше устраивает потребителей на внутреннем рынке страны. Это вытекает из недавно опубликованных результатов исследования центра социального проектирования "Платформа", авторы которого попытались найти ответ на вопрос, как увеличить потребление рыбы в России.

Выяснилось, что 56 процентов опрошенных потребителей оценивают качество доступной рыбы как неудовлетворительное, а 46 процентов заявили, что качество рыбы в торговых сетях ухудшается.

- Мы видим, как сжимается внутренний рынок: потребление сократилось на 30 процентов в натуральном выражении, - отметил генеральный директор группы компаний "РОК-1" Александр Старобинский. - В то же время власти заявляют, что потребление за последние семь лет не изменилось. Но по результатам продаж это не так. Проблема сейчас в том, что молодежь не хочет есть рыбу в традиционном виде. И что с этим делать, никто не понимает. Она не стремится готовить, меняются и ее предпочтения. В последние несколько лет Норвегия и другие страны проводят государственную политику популяризации потребления рыбы и вкладывают в это деньги. Это маркетинговые продвижения, реклама, социальные проекты и так далее. Сюда входит поддержка непосредственно добытчиков, переработчиков, сетей и как следствие - увеличение потребления.

Около 15 процентов опрошенных молодых людей практически полностью исключают рыбу из своего рациона. Ее представители объясняют это неприятным вкусом (5 процентов тех, кто практически не потребляет рыбу), отсутствием у них навыков разделки (27 процентов) и отсутствием выбора (15 процентов). Эксперты отмечают, что чем моложе человек, тем ниже у него интерес к продуктам, требующим много времени и усилий на приготовление - таких, как свежая рыба. Это сказывается и на предпочтениях покупателей. Представители торговых сетей отмечают, что запрос смещается в сторону готовых продуктов, полуфабрикатов быстрого приготовления.

Качество рыбы сильно зависит от логистических цепочек, которые необходимо целенаправленно настраивать под потребности внутреннего рынка. Сегодня немалая доля рыбопродукции теряет свою свежесть при транспортировке, отмечает управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. По его словам, большинство перерабатывающих мощностей и известных брендов находятся в центре страны. Именно туда поступает, например, дальневосточное сырье. Чтобы рыба сохраняла свежесть, нужно выдержать определенную производственно-технологическую цепочку.

- Когда траулер приходит в порт, там должны быть мощности по временному хранению при разгрузке с правильным температурным режимом, нужна современная инфраструктура, - подчеркивает эксперт. - У нас где-то одна треть всей продукции, которая поступает на внутренний рынок по этой цепочке транспортировок и хранения, поставляется с нарушениями температурного режима.

Эксперты отмечают, что запрос смещается в сторону готовых продуктов, полуфабрикатов быстрого приготовления

Длинная цепочка от вылова рыбы до ее появления на полках магазинов в упаковке приводит к 2,5-3-кратному росту цены. От вылова до конечного потребителя рыба проходит через руки, как минимум, четырех игроков рынка. Их обособленность друг от друга увеличивает наценку на каждом из этапов.

Особую роль играет ретейл, поскольку он наиболее часто встречается с потребителями рыбы. Поэтому у торговых сетей больше возможности формировать у покупателей здоровые "рыбные" предпочтения. В свою очередь, ретейл выдвигает встречные требования. Это прозрачность поставок и качества товаров, гибкость формата поставок, вариативность, разнообразие продукции, позволяющей привлечь внимание молодого покупателя.

Прямая речь

Роман Сычев, руководитель проекта "Рыбные витрины", "ВкусВилл":

- В прошлом году резко вырос евро. И, например, мурманская семга стала дороже, чем поставлялась нам весной и в конце лета. Она выросла в цене достаточно серьезно. Я не вижу причин, с чем связано это подорожание. Очевидно, что производители тоже держат нос по ветру. Они понимают, что, если все брали семгу по 1000 рублей за килограмм, то незачем продавать ее за 700 рублей. Хотя, казалось бы, наша рыба должна быть намного дешевле, поскольку мы не привязаны к валютному курсу и таможенным пошлинам. Но получается, что наши производители руководствуются мировым ценником: в связи с ростом курса подорожала и семга с Фарерских островов.