Почему в некоторых городах СЗФО бизнесмены недовольны дизайн-кодами

Региональные центры Северо-Запада внедряют дизайн-коды. Речь идет о единых требованиях к облику вывесок, рекламных баннеров, фасадов домов, объектов некапитального строительства и других элементов городской среды. Но если в одних городах реформа проходит практически безболезненно, в других она вызывает массовое недовольство предпринимателей.

Не учли пандемию

Для начала отметим: муниципалитетам, безусловно, необходимы грамотно проработанные дизайн-коды. С этим согласились все эксперты, с которыми нам удалось побеседовать. Вопрос заключается лишь в том, как организованы подготовительный и переходный периоды.

В Пскове дизайн-код, призванный упорядочить вывески на фасадах, утвердили перед пандемией. В зоне типовой застройки новые правила начнут действовать в июне 2022 года, в исторической части города они уже действуют с 3 июня 2021-го. Вот только власти, давая предпринимателям время на подготовку, не учли нерабочий период и ограничительные меры.

- В Псковской области туристический сектор в прошлом году не функционировал до середины июля, затем начал работать в режиме ограничений, - отмечает Гелена Самохвалова, президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада, базирующейся в Пскове. - Разумеется, в 2020-м никто не думал о смене вывесок, существовали более насущные проблемы. Многие игроки рынка вообще не знали, продолжат они функционировать или закроются. Сейчас необходима отсрочка. Во-первых, потому, что индустрия еще не окрепла. Во-вторых, потому, что городские власти сами оказались не готовы к предстоящей работе.

Согласно нормативной документации, муниципалитет должен утверждать новые вывески в течение 30 дней. Если здание является памятником, период увеличивается до 60 дней. Однако официальные сроки чиновники не выдерживают.

- Я отправила на согласование макеты вывесок ассоциации и моей собственной туристической фирмы в начале апреля, - продолжает Гелена Самохвалова. - Ответы не получила до сих пор. Изначально всю документацию, связанную с согласованием макетов по дизайн-коду, вел единственный сотрудник. Он физически не мог обработать поступающую информацию, а ведь еще существуют разночтения в нормативных документах. Сейчас, к счастью, организована рабочая группа, которая регулярно рассматривает заявки. Но накопилось этих заявок много.

Куда торопимся?

Есть у предпринимателей вопросы и к самому дизайн-коду. Согласно новым требованиям, высота букв не может превышать 50 сантиметров.

- На фасадах торговых центров, к примеру, такие вывески бесполезны: информация, необходимая для привлечения клиентов, попросту не видна, - комментирует ситуацию псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. - Необходимо, с одной стороны, скорректировать дизайн-код с учетом замечаний бизнес-сообщества. С другой стороны, продлить переходный период для предпринимателей, работающих в историческом центре. А также ввести понятие "временная вывеска". Временными следует признавать как вывески, которые арендаторы и владельцы зданий еще не успели снять, так и полотна, которые они пожелают повесить взамен демонтированных - на время согласования итоговых макетов.

Штраф для юридических лиц за несоблюдение дизайн-кода в Пскове достигает 50 тысяч рублей, если нарушение первое. За повторное нарушение - уже 100 тысяч. Пока контрольное управление городской администрации выписывает предупреждения. Но рано или поздно придет время финансовых санкций. Замена вывески также сопряжена с дополнительными тратами. Проект обойдется примерно в 15 тысяч рублей, изготовление вывески - как минимум в 30 тысяч.

- Мы не возражаем против некоторых расходов, будем только рады, если Псков станет более привлекательным в глазах местных жителей и туристов, - подчеркивает Гелена Самохвалова. - Но дайте нам возможность доработать без проверок и штрафов до конца туристического сезона. Сейчас, к сожалению, наш город преобразился в худшую сторону. Здания в центре стоят голые, с обшарпанными фасадами, которые раньше скрывали вывески. А предприниматели, лишившись указателей и опознавательных знаков, не по своей вине ежедневно терпят убытки ввиду резкого уменьшения числа посетителей. Тут мы получаем, говоря юридическим языком, упущенную выгоду по вине третьих лиц, которую можно оспаривать в судебном порядке.

Нельзя просто взять и поменять табличку, необходимо оформить на нее документы, иначе будет штраф

Следует пояснить, что порядок внедрения дизайн-кода определяют исключительно муниципальные власти. Эти действия не регламентируются ни на региональном, ни на федеральном уровне.

- Поэтому мне не совсем понятно, куда мы спешим, - продолжает Аркадий Мурылев. - Предприниматели в связи с пандемией получили отсрочку по уплате налогов, кредитные каникулы. Неужели и замена вывесок не может подождать? Кроме того, странным кажется действующий подход, согласно которому абсолютно все вывески, даже соответствующие дизайн-коду, необходимо согласовывать. Нельзя просто взять и поменять табличку, необходимо оформить на нее документы, иначе будет штраф. Надеюсь, городские власти и законодатели прислушаются к предпринимателям.

Пряник эффективнее кнута

В Великом Новгороде городские депутаты утвердили дизайн-код в конце мая 2021 года. Единые требования касаются нестационарных торговых объектов (НТО). Как и в Пскове, предприниматели встретили новшество без восторга.

- Вызывает вопросы, к примеру, обязательный серый цвет павильонов и киосков, - говорит председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков. - В нашем городе и так мало солнца, хочется больше ярких красок. Также, разумеется, владельцев НТО волнует вопрос, за чей счет банкет. Если заменить вывеску стоит несколько десятков тысяч рублей, заменить павильон - несколько сотен тысяч. Я предлагал выдавать на эти цели льготные кредиты по линии регионального Фонда поддержки малого предпринимательства. Или, еще лучше, невозвратные субсидии. Сейчас в Великом Новгороде действует переходный период. Мы ратуем за преображение города, но хотим получить ответы, пока соблюдение дизайн-кода не стало обязательным.

В Мурманске дизайн-код пока еще только обсуждают - там провели масштабное предпроектное исследование. А в Калининграде, где единые правила начали внедрять в 2018 году, пожинают плоды: город, особенно центральные улицы, действительно похорошел. Массового недовольства бизнеса реформа не вызвала, поскольку действующие объекты она не затронула. Власти просто перестали согласовывать новые проекты, не соответствующие дизайн-коду.

- С одной стороны, российские муниципалитеты при внедрении дизайн-кода зачастую пытаются копировать опыт крупных европейских городов, не учитывая местные культурные особенности, - рассуждает заведующая отделением дизайна и современного искусства, доцент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, социолог Маргарита Кулева. - С другой стороны, очевидное благо, которое несет дизайн-код, иногда насаждается насильно с помощью узких рамок, дедлайнов, штрафов. На мой взгляд, необходимо активнее развивать локальные дизайнерские сообщества, привлекать к разработке дизайн-кода города специалистов, которые в этом городе живут. Маститые московские дизайнеры, приехав в муниципалитет на короткое время, не смогут учесть все местные особенности. Кроме того, конечно, стимулировать местных жителей и предпринимателей формировать облик города в едином ключе следует не с помощью наказаний, а с помощью поощрений. Сам дизайн-код должен быть таким, чтобы его захотелось применять. В разных городах России и по всему миру есть "авторские кофейни", которые сложно отличить друг от друга. Предприниматели выбирают схожий дизайн не потому, что существуют написанные на бумаге правила, а потому, что такой облик кажется привлекательным им самим и их клиентам.