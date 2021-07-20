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20.07.2021 17:38
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор высказался об идее обязательной вакцинации в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В петербургском управлении Роспотребнадзора не исключают введения в городе обязательной вакцинации от коронавируса, однако в ведомстве настроены на то, чтобы убеждать горожан прививаться. Об этом сообщила руководитель отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирину Чхинджерия на круглом столе интернет-издания "Фонтанка".

Фото: Istock
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Как подчеркнула Чхинджерия, несмотря на то, что техническая возможность введения обязательной вакцинации существует, это может сработать не на пользу прививочной кампании.

Сейчас в Северной столице действует требование об обязательной вакцинации 60 процентов госслужащих и сотрудников предприятий и учреждений с городским управлением. Для сферы услуг такого требования нет, однако, по данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, многие рестораторы и владельцы гостиничного бизнеса, активно вакцинируют своих сотрудников.

Темпы вакцинации растут. Если еще несколько месяцев назад в городе прививки делали 8-10 тысяч человек в сутки, то сейчас - больше 20 тысяч.

В настоящее время заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет, но, отмечает Чхинджерия, темпы уже не такие высокие. Так, за прошлую неделю число заболевших увеличилось на два процента. Это внушает санитарным врачам надежду на снижение интенсивности эпидемического процесса.

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