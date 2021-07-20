Под Петербургом избили сына и тещу Стаса Пьехи

В коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом избили семилетнего сына известного музыканта Стаса Пьехи. Как сообщает KP.Ru со ссылкой на артиста, по предварительным данным, на ребенка напала супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова.

Сын Стаса Пьехи вместе с матерью в последние дни жил за городом и ладил с детьми Безбородовых. Однажды мальчик пришел в гости к соседям и случайно повредил надувной бассейн. Как заявил Стас Пьеха, после этого жена арбитра бросилась на ребенка, схватила его за руку и толкнула на землю, в результате чего мальчик ударился головой. Затем женщина напала на тещу певца, несколько раз ударив ее по голове.

Сейчас сын исполнителя находится в больнице. Пьеха отметил, что возмущен случившимся и намерен обратиться в правоохранительные органы.