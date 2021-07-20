В Петербурге волонтеры помогут спасти деревянные памятники

В Северной столице волонтеры начали приводить в порядок и готовить к консервации памятники деревянной архитектуры. В городе насчитывается 290 объектов культурного наследия из дерева, и состояние большинства из них плачевное. У некоторых домов нет собственников, которые присматривали бы за ними. Беспризорные "деревяшки" разрушаются, становятся прибежищем для посторонних и в любой момент могут сгореть, не дождавшись реставрации. В такой ситуации памятник надо срочно законсервировать с помощью обшивки, чтобы исключить свободный доступ.

Первый волонтерский субботник "по дереву" прошел на даче купца и владельца заводов Густава Лесснера, построенной на берегу Среднего Суздальского озера в 1890 году. В последние годы памятник пустовал и к прибытию волонтеров представлял собой печальное зрелище. К дому невозможно было даже подойти из-за многолетних гор прелой листвы и мусора.

Красив, но запущен

Десятки добровольцев разбирают инвентарь и берутся за дело. Одни сгребают граблями листья, другие убирают остатки костров, которые отдыхающие жгли рядом с объектом культурного наследия, способным загореться от малейшей искры. В доме не осталось ни одного целого окна, и стекла разбросаны по всей территории. Их тоже осторожно собирают, вытаскивают торчащие осколки из рам.

Из особняка выносят старую мебель и самый разный мусор. За несколько часов заполняются два огромных контейнера. Когда их увозят, перед волонтерами во всей красе предстает живописный дом в стиле модерн с высокой башенкой и резными элементами. За ним есть еще старинный фонтан - участники субботника расчищают его каменную чашу.

- Дом очень красив, но сильно запущен, - отмечает врач Любовь Пухарева. - Я два года участвую в таких проектах в качестве волонтера. Работала на других старинных дачах, но они были в лучшем состоянии, поскольку там проходили уже не первые субботники. На даче Лесснера, судя по всему, долгие годы ничего не делалось.

Для защиты любого памятника надо прежде всего расчистить территорию и само здание - если его состояние позволяет заходить внутрь. Захламленность создает прямую угрозу пожарной безопасности, поясняет зампредседателя городского отделения Общества охраны памятников и руководитель проекта "Открытый город" Антон Иванов. А восстановить сгоревший деревянный дом будет практически невозможно.

На восстановление одного объекта потребуется не менее 60 миллионов рублей

Расчистили - что дальше? Этим же летом студенты строительных и реставрационных специальностей в ходе практики под руководством специалистов проведут обмеры здания. Их материалы можно будет использовать для проекта его будущей реставрации. А осенью внешний контур дачи "зашьют", чтобы защитить его от несанкционированных проникновений. И в этом тоже будут помогать волонтеры.

"Донор" для дома

Деревянные памятники составляют всего три процента от девяти тысяч объектов культурного наследия Петербурга, при этом они вызывают особую тревогу. Сохранять их гораздо сложнее и дороже, чем каменные дома. При разработке городской концепции сохранения деревянного зодчества, принятой два года назад, учли опыт других стран.

- Те, кто бывает в Финляндии, видят, в каком прекрасном состоянии там находятся деревянные здания, - приводит пример председатель городского комитета по госконтролю, использованию и охране памятников Сергей Макаров. - Финны прошли этап, когда дома из дерева оказались немодными и в конце шестидесятых их стали заменять на каменные. Но потихонечку пришло осознание, что важно сохранять деревянную архитектуру. В итоге возродилась мода на жизнь в таких домах. Нам тоже надо ее вернуть, и это поможет сохранить наши памятники. С деревом можно работать, для этого есть все технологии. И даче Лесснера, которая стоит в таком шикарном месте, необходимо дать вторую жизнь.

Консервация - лишь полумера. Любому объекту капитального строительства нужен хозяин. Для дома на Суздальских озерах его постараются найти с помощью действующей в городе программы "Рубль за метр": памятник сдается в аренду за символическую плату с условием проведения реставрации, после которой арендатор сможет его использовать. В 2021 году в эту программу вошли петербургские дома Челищева и Степанова, павильон "Царский вокзал" в Пушкине и дом Полевой в Ломоносове.

Внешне сохранность дачи Лесснера можно назвать неплохой, но для более точных оценок необходимо тщательное обследование, отмечают специалисты.

- С деревянными домами сложно работать, поскольку все привязано к состоянию самого дерева, - пояснила "РГ" генеральный директор Союза реставраторов Санкт-Петербурга Ольга Карпакова. - Надо снимать всю обшивку, смотреть состояние бруса - насколько он сохранился. Все необходимо перебрать, а это всегда дорогостоящие работы. Для объекта культурного наследия надо найти "донора" - дерево, соответствующее по возрастному показателю. Каждый исторический элемент здания придется расчищать. Надо понять, насколько все поражено грибком и жучками. Потребуется обработка. Словом, это очень большой комплекс работ.

Назвать их точную стоимость эксперты не берутся. По самым примерным подсчетам, понадобится порядка 60 миллионов рублей. Но специалисты сходятся во мнении, что дача Лесснера - прекрасный объект, который способен оправдать все вложения. Как и многие другие деревянные памятники Северной столицы.