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20.07.2021 15:52

Берегите край земли

В Териберке появится природный парк
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Проект по созданию природного парка в селе Териберка, ставшем одной из главных туристских достопримечательностей Мурманской области, вышел на финальный этап. Близится к завершению формирование его границ. Это продиктовано насущной потребностью сберечь уникальный природный уголок Заполярья, поскольку его популярность растет год от года - посещаемость Териберки сегодня составляет до 50 тысяч туристов в год. Положение о природном парке предполагается утвердить до конца лета.
Фото: Алексей Михайлов/РГ Фото: Алексей Михайлов/РГ
Фото: Алексей Михайлов/РГ

Будущий природный парк - итог напряженной работы комитета по туризму Мурманской области, Кольского научного центра Российской академии наук и Всемирного фонда дикой природы. При подготовке обоснования для создания новой особо охраняемой природной территории Заполярья социологи провели исследование, чтобы выяснить, как жители села относятся к созданию в низовьях реки Териберки природного парка.

Фото: Валерий Иркашев
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Как показали опросы, жители Териберки рады гостям - но только тем, кто относится бережно к хрупкой арктической природе. Они настаивают на том, чтобы в селе развивался цивилизованный туризм, в котором не будет места тем, кто моет машины и собак в питьевом водоеме, оставляет на месте отдыха мусор и разъезжает на внедорожниках по тундре, уродуя почву.

Этот подход полностью совпадает с позицией региональных властей. Для сохранения и развития территории, повышения уровня сервиса в Териберке предполагается строить новые места коллективного размещения туристов, объекты общественного питания, обустраивать экологические маршруты и тропы, формировать пул туркомпаний, работающих ответственно и добросовестно, отметила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Фото: Алексей Михайлов/РГ

Работа по развитию и поддержке особо охраняемых природных территорий Кольского полуострова, которые имеют высокий рекреационный потенциал, продолжается. В частности, WWF России и Минприроды Мурманской области подписали соглашение сроком на три года, которое включает в себя план действий по сохранению биологического разнообразия, экологическому просвещению населения, сохранению и рациональному использованию лесов, пресечению нарушений природоохранного законодательства.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
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В рамках соглашения уже подготовлен план работы по оптимизации природной территории парка "Кутса", заказникам "Сейдъявврь" и "Лапландский лес", работы по сохранению дикого северного оленя и восстановлению природной среды в бассейне реки Варзуги. Предстоит работа по продвижению заказника регионального значения "Сейдъявврь" в Перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для выполнения всех требований понадобится несколько лет, но участники соглашения уверены: это работа важна и территория обязательно должна получить международный статус и дополнительные гарантии сохранности. Продуманы шаги в работе по совершенствованию охраны природного парка "Полуострова Рыбачий и Средний". В ближайшее время будет принят ряд решений, цель которых - ликвидация ущерба, который нанесли этому уникальному уголку Заполярья неорганизованные туристы.

Фото: Алексей Михайлов/РГ

Создание новых особо охраняемых территорий подразумевает не только новые ограничения, но и новые возможности для развития неповторимых природных визитных карточек Кольского полуострова. Экотуризм - это один из видов деятельности, который при правильном регулировании может в этом помочь.

Фото: Алексей Михайлов/РГ

- Наша цель - создать качественный туристический сервис в регионе и найти партнеров, готовых в этом помочь, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - В Заполярье огромное количество красивых мест. Необходимо сделать так, чтобы здесь все было цивилизованно, чтобы здесь проходили мероприятия, рос турпоток и при этом был качественный сервис. Это непростая задача, поэтому мы притягиваем сюда новых инвесторов, которые готовы и хотят строить современные объекты. При этом не менее важно наладить охрану природных объектов и грамотное регулирование туристических потоков, чтобы сохранить природу Заполярья для будущих поколений.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
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