Новости

Президент МОК назвал сумму затрат на Олимпиаду в Токио 09:47
В Тюмени пьяный водитель "Газели" спровоцировал ДТП с погибшими 09:47
Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом 09:39
Вирусолог назвал преимущества вакцины "ЭпиВакКорона" 09:29
В Бурятии подтопило дома и дороги из-за высокого уровня Байкала 09:27
Россия получила новые заявки на истребители Су-35 09:18
В подмосковном Домодедове приезжий ограбил трех женщин 09:16
На Чукотке построят дома для пострадавших от паводка 09:10
В Липецкой области ввели временную схему движения 09:09
Хуснуллин спрогнозировал рост ставок по ипотеке к концу года 09:03
ФСБ опубликовала список запрещенных к передаче другим странам сведений 08:55
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации 08:52
Еще один спортсмен в Олимпийской деревне заболел коронавирусом 08:47
В Москве 60 процентов жилых домов готовы к новому отопительному сезону 08:36
В Киргизии мощный селевой поток унес жизнь 16-летнего подростка 08:31
В Тюмени двум спортсменам кисту в пятке заменили на искусственную кость 08:26
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay 07:50
В Якутии на тушение лесных пожаров направлена авиация Минобороны и МЧС 07:48
СМИ: Ракеты упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула 07:21
Российские специалисты разработали новый способ лечения больных с ВИЧ 07:16
Жителей двух тысяч домов в США эвакуировали из-за лесных пожаров 06:52
Принц Гарри пообещал поделиться "взлетами и падениями" в своих мемуарах 06:40
Темпы вырубки лесов Амазонии за год выросли в полтора раза 06:20
В Якутии на берегу реки Лены обнаружили мертвых осетров 06:18
Профессор рассказал о последствиях неполной вакцинации от коронавируса 06:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
С каким ЕГЭ примут в вуз
С каким ЕГЭ примут в вуз
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 08:52
Рубрика: Общество

В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Минюст России поступило предложение дополнить Уголовный кодекс статьями, предусматривающими ответственность за призывы не вакцинироваться от коронавирусной инфекции. С такой инициативой выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров, сообщает RT.

Фото: iStock
Ученые узнали, сколько сохраняются антитела у переболевших COVID-19

Петров предложил установить ответственность для граждан, призывающих отказаться от вакцинирования по немедицинским показаниям, отдельно общественник считает нужным прописать наказание для медработников.

В частности, Петров заявил, что его вдвойне обескураживают новости о медиках, которые отговаривают пациентов делать прививки.

Также в обращении предлагается установить ответственность для граждан, которые приобретают сертификаты о якобы сделанных ими прививках.

В регионах Общество Здоровье Власть Позиция Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия получила новые заявки на истребители Су-35
Посольство РФ предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
Reuters: США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2"
Профессор рассказал о последствиях неполной вакцинации от коронавируса
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19