В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации

В Минюст России поступило предложение дополнить Уголовный кодекс статьями, предусматривающими ответственность за призывы не вакцинироваться от коронавирусной инфекции. С такой инициативой выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров, сообщает RT.

Петров предложил установить ответственность для граждан, призывающих отказаться от вакцинирования по немедицинским показаниям, отдельно общественник считает нужным прописать наказание для медработников.

В частности, Петров заявил, что его вдвойне обескураживают новости о медиках, которые отговаривают пациентов делать прививки.

Также в обращении предлагается установить ответственность для граждан, которые приобретают сертификаты о якобы сделанных ими прививках.