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20.07.2021 10:48
Рубрика: Власть

В Вологде установили рубку подводной лодки Б-402

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба администрации Вологды Фото: Пресс-служба администрации Вологды
Фото: Пресс-служба администрации Вологды

В Вологде появился необычный памятник - рубка подводной лодки "Вологда" Б-402, в ней откроют музей. Событие приурочат ко Дню Военно-морского флота, который отмечают в последний день июля.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Рубку привезли в октябре 2020 года из Североморска. Там ее распилили на части, а уже на месте установки собрали снова, сообщает пресс-служба администрации города. Внутри монтируют стенды, на которых можно будет увидеть фотографии из личных архивов командиров. Экспозицию станут пополнять по мере необходимости и получения архивных материалов или элементов рубки.

Памятник установили в парке Победы. Вокруг уложили 750 метров брусчатки. А еще здесь будут фонари и скамейки, приведут в порядок и деревья.

Как отметил мэр Вологды Сергей Воропанов, на установку и благоустройство части субмарины потратили шесть миллионов рублей. Рубка подводной лодки "Вологда" стала 13-м экспонатом, установленным в парке Победы в музее военной техники под открытым небом.

Дизель-электрическую подлодку проекта 877 "Вологда" спустили на воду 23 сентября 1984 года. Она служила на Северном флоте. Рабочая глубина погружения - 240 метров. Экипаж - 57 моряков. Утилизирована в 2020 году в Североморске.

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