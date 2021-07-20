В Воркуте и Инте анонсировали создание новых производственных мощностей

Новости

Песков: Путин положительно оценивает работу врио губернатора Хабаровского края 13:29
В Минздраве назвали опасный симптом после прививки от коронавируса 13:24
В Бельгии объявили национальный траур по погибшим при наводнении 13:22
Европа перешагнула рубеж в 50 миллионов инфицированных коронавирусом 13:21
В Зауралье Су-34 применили авиабомбы со спутниковым наведением 13:18
Проценко призвал кандидатов в Госдуму и агитаторов вакцинироваться 13:15
В 40 районах Кубани из-за жары введен особый противопожарный режим 13:12
В Париже произошел пожар возле резиденции премьера 13:03
Путин поздравил народную артистку СССР Людмилу Чурсину с юбилеем 13:01
Видео: Спортсмены из РФ оценили кровати из картона в Олимпийской деревне 12:56
Основатель Amazon Безос отправится в космический полет 12:48
Джабаров увидел реальные подвижки в отношениях России и США 12:46
Жители Донбасса смогут проголосовать дистанционно на выборах в Думу 12:44
Петербургские дети назвали Артема Дзюбу лучшим игроком Евро-2020 12:43
ЕР призвала все партии подписать соглашение за безопасные выборы 12:39
Памфилова объяснила мотивацию противников онлайн-голосования 12:34
В Самарской области из-за коронавируса закрыли танцплощадки и фанзоны 12:32
Депутат поддержал введение ответственности за призыв к отказу от вакцинации 12:32
Гиперзвуковой "Циркон" проверят на мишени-"авианосце" 12:32
Путин осудил теракт в Багдаде 12:27
Более 200 дольщиков получат жилье, более 600 – денежные компенсации 12:24
В Подмосковье переболевшие COVID-19 могут пройти углубленную диспансеризацию 12:23
Глава МЧС РФ прилетел в Карелию, где уже неделю полыхают сильные пожары 12:12
Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах 12:09
Госслужащие в ЕАО получат выходной за прививку от COVID-19 12:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Туры в Турцию начали продавать со скидками
С каким ЕГЭ примут в вуз
С каким ЕГЭ примут в вуз
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 12:28

В Воркуте и Инте анонсировали создание новых производственных мощностей

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 161(8512)
Министерство экономического развития России приняло предложенный властями Республики Коми план по диверсификации экономики региона. Он предполагает появление в течение ближайших пяти лет почти четырех тысяч новых рабочих мест, реализацию инвестпроектов на общую сумму 89 миллиардов рублей. Главная цель - остановить отток населения, он колоссальный, за 10 лет республику покинуло 95 тысяч человек. Правда, на самые проблемные территории - Инту и Воркуту в совокупности запланировано не более двух процентов от общего объема плановых инвестиций.
Город шахтеров - так раньше называли Воркуту. Фото: Михаил Михальчевский/РИА Новости Город шахтеров - так раньше называли Воркуту. Фото: Михаил Михальчевский/РИА Новости
Город шахтеров - так раньше называли Воркуту. Фото: Михаил Михальчевский/РИА Новости

История Инты и Воркуты начиналась с лагерей, но со временем разрослись и превратились во вполне комфортные для жизни территории, не считая климата, конечно.

Фото: Валерий Иркашев
Арктику избавят от накопленного экологического ущерба

В 1996 году население Инты составляло 55 тысяч человек, сейчас - 23,5, и это только официально. По факту многие горожане сохранили местную прописку, но фактически уехали. Причина - закрытие градообразующего предприятия, шахты "Интауголь". Сейчас в Инте остался хлебозавод, молокозавод и небольшой мясной цех.

В рамках предложенной программы в Инте планируется строительство завода по производству карбида кальция и ферросплавов. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 89 миллионов рублей. На первом этапе предприятие собирается сосредоточиться на карбиде кальция, он нужен для производства ацетилена и различных полимеров. В качестве сырья планируется использовать местный известняк и уголь. Ожидается, что в первые три года после запуска завод будет производить по девять тысяч тонн карбида кальция в год, а затем выйдет на плановую мощность в 35 тысяч. Затем в компании собираются производить ферросплавы - силикомарганец, силикобарий и силикокальций, их используют как присадки в металлургии для придания сплавам определенных характеристик. Для этого производства сырье также планируется использовать местное - с Парнокского месторождения марганцевой руды. При реализации проекта власти Коми рассчитывают, что в Инте появится 66 новых рабочих мест. Договоренность с инвестором уже достигнута.

Также в плане возрождение местного железобетонного завода. Это предприятие появилось в Инте еще в 50-х годах прошлого века, а сейчас признано банкротом. Из плана диверсификации следует, что на предприятии предполагают выпускать до 1800 дорожных плит в месяц, в документе указывается, что эту продукцию можно направлять на строительство третьей нитки магистрального газопровода Бованенково - Ухта. Объем инвестиций оценивается в 105 миллионов рублей, а предполагаемая выручка после выхода на плановую мощность - 540 миллионов рублей в год. Число новых рабочих мест - 75.

Какая поддержка нужна системе ЖКХ в Арктике

Еще 30 новых рабочих мест, согласно плану диверсификации, должно появиться при модернизации местного агрокомплекса.

Но самым масштабным проектом в Инте может стать добыча нефти. Разведывательные мероприятия запланированы на период с 2022 по 2027 год. По оценкам региональных властей, промышленная добыча может быть начата уже в 2025 году, и после выхода на проектную мощность только налоговые отчисления предприятия анонсированы на уровне 14,6 миллиарда рублей в год, это для Инты фантастическая сумма. Самое дорогое в проекте - пробурить скважину, эти работы оцениваются в 900 миллионов рублей.

Стратегический план Коми предполагает появление в течение ближайших пяти лет почти четырех тысяч новых рабочих мест

Появление новых производств анонсировано и в Воркуте. В частности, в 55 километрах от города, что по местным меркам совсем рядом, находится золотоносное месторождение. Его в комплексном плане предлагается разрабатывать. Объем инвестиций - 306 миллионов, ожидаемые налоговые отчисления - 554 миллиона. Также в Воркуте собираются перерабатывать зольные отвалы. Когда в городе работали все шахты, вокруг них образовались в прямом смысле горы из попутных пород и продуктов переработки угля. В результате реализации этих мероприятий в городе должно появиться 107 новых рабочих мест. Это немного, учитывая, что ежегодно население Воркуты сокращается на одну-две тысячи человек.

Фото: Николай Гернет
Экономическая активность в Арктике подстегнула развитие судостроения

В совокупности если все проекты будут реализованы, то объем инвестиций в Инту и Воркуту составит 1,85 миллиарда рублей.

Наибольшие же вложения в плане диверсификации экономики региона предусмотрены в территорию Сыктыдинского района, вблизи Сыктывкара. Здесь собираются создать ОЭЗ, предложение уже поддержано Минпромторгом. Ключевой инвестор собирается построить завод по производству МДФ-плит, объем инвестиций - 32 миллиарда рублей, плановое число рабочих мест - 900. Также более 31 миллиарда рублей лесодобывающие и лесоперерабатывающие компании Коми вложат в модернизацию имеющихся производств и открытие дополнительных деревообрабатывающих комбинатов. Приоритет лесных проектов в плане объясняется географическими особенностями Коми - в регионе сосредоточена половина лесных запасов европейского севера России.

Инвестиции в развитие хаба Бельгопского месторождения под Ухтой могут составить 18 миллиардов рублей, там добывают известняк.

- Что такое диверсификация? Это переход от добычи к переработке. Российская Федерация ждет от нас переработку газа, нефти, угля, добычу нерудных и неметаллических полезных ископаемых и переработку их. Глубокую деревообработку древесины, чтобы мы в результате получали не только доску, но еще и мебель и домокомплекты, все это как раз включает в себя план, который содержит в себе 41 предложенный инвестиционный проект, - заявил, комментируя комплексный план, губернатор Коми Владимир Уйба.

Заместитель директора Центра прикладных исследований и программ, руководитель программ в Арктической зоне России Валерий Прохоров считает, что многие заявленные проекты не содержат достаточного количества информации для оценки их осуществимости.

Заявленные инвестиционные проекты связаны с лесным комплексом, однако ожидать существенного роста рабочих мест не стоит

- Это цифры, которые дарят надежду, но не вселяют уверенности. Это ни в коем случае не критика - документ может быть на сто процентов правдив и осуществим, но надежных доказательств этому в нем не содержится. А надежными сейчас можно считать лишь те инициативы регионального уровня, которые каким-то образом оказались вписанными в нацпроекты. Все остальное - это упражнения сродни ведению сельского хозяйства в зоне рискованного земледелия. Будет урожай или не будет - лотерея, но сеять все равно надо. Вот этих самых привязок к нацпроектам я в документе не увидел, - отметил Валерий Прохоров.

В Коми ввели ограничения для лесовозов из-за разрушения дорог

- Эффективность инвестиций во многом будет связана с правильным определением новой специализации региона. Тем не менее в 2020 году три четверти объема капиталовложений пришлось на нефтянку и на трубопроводный транспорт, что фактически закрепляет специализацию региона на добыче и экспорте энергоресурсов и очень незначительно увеличивает рабочие места. Заявленные инвестиционные проекты связаны с лесным комплексом, однако ожидать существенного роста рабочих мест не стоит, - полагает Вероника Холина, заведующая кафедрой региональной экономики и географии экономического факультет РУДН.

Власти Коми отмечают, что при необходимости план будет корректироваться.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

Главное сегодня

Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах
Правительство утвердило направления "зеленого" финансирования
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
МОК утвердил изменение олимпийского девиза