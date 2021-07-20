В Воркуте и Инте анонсировали создание новых производственных мощностей

Министерство экономического развития России приняло предложенный властями Республики Коми план по диверсификации экономики региона. Он предполагает появление в течение ближайших пяти лет почти четырех тысяч новых рабочих мест, реализацию инвестпроектов на общую сумму 89 миллиардов рублей. Главная цель - остановить отток населения, он колоссальный, за 10 лет республику покинуло 95 тысяч человек. Правда, на самые проблемные территории - Инту и Воркуту в совокупности запланировано не более двух процентов от общего объема плановых инвестиций.

История Инты и Воркуты начиналась с лагерей, но со временем разрослись и превратились во вполне комфортные для жизни территории, не считая климата, конечно.

В 1996 году население Инты составляло 55 тысяч человек, сейчас - 23,5, и это только официально. По факту многие горожане сохранили местную прописку, но фактически уехали. Причина - закрытие градообразующего предприятия, шахты "Интауголь". Сейчас в Инте остался хлебозавод, молокозавод и небольшой мясной цех.

В рамках предложенной программы в Инте планируется строительство завода по производству карбида кальция и ферросплавов. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 89 миллионов рублей. На первом этапе предприятие собирается сосредоточиться на карбиде кальция, он нужен для производства ацетилена и различных полимеров. В качестве сырья планируется использовать местный известняк и уголь. Ожидается, что в первые три года после запуска завод будет производить по девять тысяч тонн карбида кальция в год, а затем выйдет на плановую мощность в 35 тысяч. Затем в компании собираются производить ферросплавы - силикомарганец, силикобарий и силикокальций, их используют как присадки в металлургии для придания сплавам определенных характеристик. Для этого производства сырье также планируется использовать местное - с Парнокского месторождения марганцевой руды. При реализации проекта власти Коми рассчитывают, что в Инте появится 66 новых рабочих мест. Договоренность с инвестором уже достигнута.

Также в плане возрождение местного железобетонного завода. Это предприятие появилось в Инте еще в 50-х годах прошлого века, а сейчас признано банкротом. Из плана диверсификации следует, что на предприятии предполагают выпускать до 1800 дорожных плит в месяц, в документе указывается, что эту продукцию можно направлять на строительство третьей нитки магистрального газопровода Бованенково - Ухта. Объем инвестиций оценивается в 105 миллионов рублей, а предполагаемая выручка после выхода на плановую мощность - 540 миллионов рублей в год. Число новых рабочих мест - 75.

Еще 30 новых рабочих мест, согласно плану диверсификации, должно появиться при модернизации местного агрокомплекса.

Но самым масштабным проектом в Инте может стать добыча нефти. Разведывательные мероприятия запланированы на период с 2022 по 2027 год. По оценкам региональных властей, промышленная добыча может быть начата уже в 2025 году, и после выхода на проектную мощность только налоговые отчисления предприятия анонсированы на уровне 14,6 миллиарда рублей в год, это для Инты фантастическая сумма. Самое дорогое в проекте - пробурить скважину, эти работы оцениваются в 900 миллионов рублей.

Стратегический план Коми предполагает появление в течение ближайших пяти лет почти четырех тысяч новых рабочих мест

Появление новых производств анонсировано и в Воркуте. В частности, в 55 километрах от города, что по местным меркам совсем рядом, находится золотоносное месторождение. Его в комплексном плане предлагается разрабатывать. Объем инвестиций - 306 миллионов, ожидаемые налоговые отчисления - 554 миллиона. Также в Воркуте собираются перерабатывать зольные отвалы. Когда в городе работали все шахты, вокруг них образовались в прямом смысле горы из попутных пород и продуктов переработки угля. В результате реализации этих мероприятий в городе должно появиться 107 новых рабочих мест. Это немного, учитывая, что ежегодно население Воркуты сокращается на одну-две тысячи человек.

В совокупности если все проекты будут реализованы, то объем инвестиций в Инту и Воркуту составит 1,85 миллиарда рублей.

Наибольшие же вложения в плане диверсификации экономики региона предусмотрены в территорию Сыктыдинского района, вблизи Сыктывкара. Здесь собираются создать ОЭЗ, предложение уже поддержано Минпромторгом. Ключевой инвестор собирается построить завод по производству МДФ-плит, объем инвестиций - 32 миллиарда рублей, плановое число рабочих мест - 900. Также более 31 миллиарда рублей лесодобывающие и лесоперерабатывающие компании Коми вложат в модернизацию имеющихся производств и открытие дополнительных деревообрабатывающих комбинатов. Приоритет лесных проектов в плане объясняется географическими особенностями Коми - в регионе сосредоточена половина лесных запасов европейского севера России.

Инвестиции в развитие хаба Бельгопского месторождения под Ухтой могут составить 18 миллиардов рублей, там добывают известняк.

- Что такое диверсификация? Это переход от добычи к переработке. Российская Федерация ждет от нас переработку газа, нефти, угля, добычу нерудных и неметаллических полезных ископаемых и переработку их. Глубокую деревообработку древесины, чтобы мы в результате получали не только доску, но еще и мебель и домокомплекты, все это как раз включает в себя план, который содержит в себе 41 предложенный инвестиционный проект, - заявил, комментируя комплексный план, губернатор Коми Владимир Уйба.

Заместитель директора Центра прикладных исследований и программ, руководитель программ в Арктической зоне России Валерий Прохоров считает, что многие заявленные проекты не содержат достаточного количества информации для оценки их осуществимости.

Заявленные инвестиционные проекты связаны с лесным комплексом, однако ожидать существенного роста рабочих мест не стоит

- Это цифры, которые дарят надежду, но не вселяют уверенности. Это ни в коем случае не критика - документ может быть на сто процентов правдив и осуществим, но надежных доказательств этому в нем не содержится. А надежными сейчас можно считать лишь те инициативы регионального уровня, которые каким-то образом оказались вписанными в нацпроекты. Все остальное - это упражнения сродни ведению сельского хозяйства в зоне рискованного земледелия. Будет урожай или не будет - лотерея, но сеять все равно надо. Вот этих самых привязок к нацпроектам я в документе не увидел, - отметил Валерий Прохоров.

- Эффективность инвестиций во многом будет связана с правильным определением новой специализации региона. Тем не менее в 2020 году три четверти объема капиталовложений пришлось на нефтянку и на трубопроводный транспорт, что фактически закрепляет специализацию региона на добыче и экспорте энергоресурсов и очень незначительно увеличивает рабочие места. Заявленные инвестиционные проекты связаны с лесным комплексом, однако ожидать существенного роста рабочих мест не стоит, - полагает Вероника Холина, заведующая кафедрой региональной экономики и географии экономического факультет РУДН.

Власти Коми отмечают, что при необходимости план будет корректироваться.