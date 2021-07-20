Энергетики получили компенсацию по ипотечным кредитам

238 молодых специалистов "Россети Юг" получили корпоративную поддержку в виде компенсации части процентов по ипотечным договорам в первом полугодии 2021 года.

В волгоградском филиале такой формой поддержки воспользовались 105 работников компании, в Ростовской области -101 молодой специалист, а в Республике Калмыкия 32 работника производственных отделений электросетевой компании.

Долгосрочная программа корпоративной поддержки персонала по улучшению жилищных условий направлена на привлечение на предприятие сотрудников рабочих специальностей в возрасте до 35 лет включительно, а также мотивация уже работающих молодых специалистов - электромонтеров, электрослесарей, мастеров, диспетчеров. Финансирование программы осуществляется из нетарифных источников.

Напомним, что программа поддержки персонала компании по улучшению жилищных условий создана по инициативе генерального директора компании Бориса Эбзеева в 2017 году. За прошлый год компания оказала поддержку в виде компенсации процентов по ипотечным договорам 254 молодым специалистам.