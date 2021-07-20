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20.07.2021 13:31

Гидросамолеты из Таганрога вышли на международный рынок авиауслуг

Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 161(8512)
Уникальные самолеты-амфибии Бе-200 из Таганрога, предназначенные для борьбы с лесными и ландшафтными пожарами, оказались востребованы в Турции, Испании и Греции.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Например, в июле реактивный гидросамолет Бе-200ЧС с бортовым номером 21512 тушил пожары на греческом острове Хиос.

"Всего выполнено 11 циклов забора - сброса воды, для чего потребовалась одна дозаправка воздушного судна", - сообщили "РГ" в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Фото: ПАО "Роствертол"
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Гидросамолет находится в Греции с 30 июня 2020 года по договору между министерством защиты граждан Греции и ПАО "Ил".

- Авиация не раз демонстрировала высокую оперативность и эффективность при ликвидации лесных пожаров. В ходе полетов планируется отработать новые методики забора и сброса воды на очаги возгорания в предельных гидрометеорологических условиях. Греческие партнеры разделяют нашу уверенность в возможностях российской машины, - сказал первый заместитель гендиректора ГК "Ростех" Владимир Артяков.

В декабре прошлого года Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева получил от МЧС России заказ на изготовление двух транспортных самолетовамфибий Бе-200ЧС стоимостью 2,85 миллиарда рублей каждый. Передать машины заказчику предприятие должно до 19 февраля 2023 года.

Кроме того, в Таганроге испытали второй Бе-200ПС для морской авиации ВМФ России. Аббревиатура ПС в названии указывает на основную специализацию самолета - поиск и спасение. В отличие от других Бе-200 эта модификация не предназначена для тушения пожаров. Первый военный гидросамолет был сдан в прошлом году и вошел в состав Черноморского флота. Всего планируется построить четыре Бе-200 модификации ПС и один самолет ЧС.

Между тем финансовая ситуация в ТАНТК, где трудятся около семи тысяч человек, довольно сложная. Как следует из отчета компании, 2020 год авиапредприятие завершило с убытком в 3,4 миллиарда рублей при выручке, близкой к 7,4 миллиарда.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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В мае должность управляющего директора ТАНТК занял Павел Павлов, который раньше возглавлял Институт управления в экономических, экологических и социальных систем, входящий в Южный федеральный университет. По словам первого заместителя гендиректора ПАО "ОАК" Сергея Яркового, новый руководитель должен обеспечить выполнение обязательств перед заказчиками. Кроме того, перед ним поставлена задача укрепить производственную базу предприятия.

Справка "РГ"

Многоцелевой самолетамфибия Бе-200ЧС предназначен для пожаротушения, экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Его дальность полета составляет более трех тысяч километров. Воздушное судно развивает скорость до 700 километров в час. Для его эксплуатации подходят как сухопутные аэродромы, так и водоемы при высоте волны до 1,2 метра. Самолет-амфибия за один заход сбрасывает на очаг пожара 12 тонн воды. А всего при одной заправке топливом он может сбросить до 240 тонн воды.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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