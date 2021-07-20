Крымчане стали чаще жаловаться на управляющие организации

За первое полугодие в Инспекцию по жилищному надзору Республики Крым поступило 5,5 тысячи обращений граждан - на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Большинство - о ненадлежащем содержании общего имущества многоэтажек.

По информации главного государственного жилищного инспектора РК Элины Акуловой, только за последнюю неделю зарегистрировано более 350 обращений.

Лидеры по числу жалоб - Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта, Феодосия.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в республике должна быть принята единая модель работы управляющих организаций и тарифная политика в сфере ЖКХ.

- К сожалению, сейчас покос травы, рубка сухостоя, уборка подъездов и проведение текущего малобюджетного ремонта во многих муниципальных образованиях организованы плохо, - сказал он.

Эксперты в отрасли ЖКХ отмечают, что уже есть законодательные акты, которые регламентируют работу управляющих организаций, составлен минимальный перечень работ для надлежащего содержания общего имущества многоэтажек. И вряд ли какие-то новые постановления улучшат ситуацию. Повлиять на нее могут только жильцы.

Директор организации "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров считает, что, поскольку собственники заключают договор с управляющими организациями и являются заказчиками услуг, они должны принимать участие в жизни дома, не оставаться в стороне.

- В законодательстве все прописано. Главная цель реформы ЖКХ - объяснить собственникам, что общедомовое имущество принадлежит каждому из них - они его хозяева. Многие по-прежнему думают, что заниматься всем должно государство. Как показывает опыт, там, где есть активный совет МКД с грамотным председателем, независимо от формы управления, все хорошо и проблемы решаются, - отмечает Анатолий Петров.

По мнению экспертов, чтобы качество услуг было высоким, тарифы должны быть экономически обоснованными. Они устанавливались в 2015 году, за это время цены выросли на все, в том числе, и на строительные материалы.

Элина Акулова считает, что основная проблема кроется в отсутствии взаимодействия управляющих организаций с собственниками помещений. В Крыму есть примеры эффективной работы управляющих организаций, которые обеспечивают исполнение требований действующего законодательства, условий договора и создают комфортные условия проживания граждан в МКД.

- Если управляющая организация наладила взаимодействие с собственниками, обеспечена прозрачность работы, то, как правило, из таких домов жалобы не поступают, все решается на уровне председателя совета МКД и руководителя управляющей организации. Там, где взаимодействие отсутствует, там появляются жалобы, - говорит Акулова.

Кстати

По состоянию на 1 июля 2021 года Инспекция по жилищному надзору Республики Крым выдала 299 лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Действие 39 лицензий прекращено, 56 аннулированы решениями судов на основании исковых заявлений инспекции в соответствии с решениями лицензионной комиссии РК. Из 204 лицензиатов фактически управлением многоквартирными домами занимаются 146 управляющих организаций. Из них 48 - муниципальные унитарные предприятия (32,9 процента), 98 - организации частной формы собственности (67,1 процента).