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20.07.2021 13:05

Новые потребители "Россети Юг" за полгода получили 443 МВт мощности

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
"Россети Юг" в январе-июне 2021 года исполнили обязательства по 3,6 тысячи договоров технологического присоединения к своим электросетям, предоставив новым потребителям 443,2 МВт мощности.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Среди подключенных в этот период социально значимых объектов в зоне ответственности компании - четыре фельдшерско-акушерских пункта в Астраханской области и семь медицинских учреждений в Калмыкии. В Ростовской области к электросетям было подключено три ветроэлектростанции суммарной мощностью 317,6 МВт.

Фото: ПАО "Россети Юг"
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За шесть месяцев филиалы "Россети Юг" получили почти 9,6 тысячи заявок на подключение, общая запрашиваемая мощность составила 749,2 МВт.

Наибольшая потребность в техприсоединении отмечена в двух филиалах: ростовском, куда поступило 4,2 тысячи заявок на 460,6 МВт, и астраханском - 2,6 тысячи заявок на 64,1 МВт мощности. Филиал в Волгоградской области получил более двух тысяч заявок на предоставление 179,1 МВт, подразделение в Калмыкии зарегистрировало 672 заявки на 45,4 МВт.

Всего на сегодняшний день действуют 16,9 тысячи договоров на подключение к сетям общей запрашиваемой мощностью 1351 МВт.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку через портал "тп.рф". Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, можно воспользоваться еще одним полезным интерактивным ресурсом, сервисом "День потребителя". С его помощью можно записаться на личный прием к одному из ответственных руководителей "Россети Юг", чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению. Такие приемы проходят еженедельно по пятницам.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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