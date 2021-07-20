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20.07.2021 17:08

"Россети Юг" стали гарантирующим поставщиком электроэнергии в Калмыкии

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Министерство энергетики Российской Федерации присвоило ПАО "Россети Юг" статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Республики Калмыкия с 1 августа 2021 года сроком до одного года.

Компания будет временно исполнять данные функции в связи с тем, что прежний гарантирующий поставщик - АО "Калмэнергосбыт" - был лишен статуса субъекта оптового рынка.

Фото: ПАО "Россети Юг"
Новые потребители "Россети Юг" за полгода получили 443 МВт мощности

Энергосбытовая компания в период с 2018 по 2020 год увеличила задолженность перед "Россети Юг" более чем в 3 раза (на 215 миллионов рублей). На 1 июня текущего года сумма долга достигла 246 миллионов рублей. Регулярные неплатежи в адрес сетевой организации ставят под угрозу обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей в Калмыкии, а также развитие электросетевого комплекса региона в целом.

Смена гарантирующего поставщика не отразится ни на тарифах, ни на условиях договоров. Во всех районах будет сформирована единая квитанция. Жители региона, как и прежде, будут получать в положенный срок документ на оплату электроэнергии.

Следует обратить особое внимание только на смену реквизитов в квитанции. Планируется увеличить территориальную доступность мест оплаты услуг по всей территории республики.

Напомним, в 2017 году "Россети Юг" присвоен статус гарантирующего поставщика в Элисте. За это время уровень платежей за электроэнергию в городе вырос с 66,5 процентов до 87 процентов в 2020 году, а в январе-мае 2021 года достиг 99 процентов. По состоянию на 1 июня у предприятия отсутствует просроченная задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

"Компания "Россети Юг" уже имеет опыт успешного выполнения функций гарантирующего поставщика в Элисте. Благодаря реализованным мероприятиям обеспечены прозрачность и открытость проводимых расчетов как на оптовом, так и на розничном рынках, снижена задолженность, обеспечено надежное электроснабжение. Этот опыт теперь будет распространен на всю республику", - отметил генеральный директор ПАО "Россети Юг" Борис Эбзеев.

Специалистам "Россети Юг" предстоит выполнить значительный объем работы по реорганизации процесса сбыта электроэнергии в максимально сжатые сроки, в том числе перезаключить договоры энергоснабжения с потребителями.

Фото: "Россети Юг"
Фото: "Россети Юг"
Фото: "Россети Юг"
Фото: "Россети Юг"
Фото: "Россети Юг"
Фото: "Россети Юг"
Фото: "Россети Юг"
В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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