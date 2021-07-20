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20.07.2021 13:35

В ЮФО предложили создать институт уполномоченного по правам потребителей

Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 161(8512)
Жительница Волгограда Елена К. смогла отсудить у крупной торговой компании 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за сломанную в магазине ногу. Для того чтобы добиться справедливости, потребовалось около года разбирательств в нескольких судебных инстанциях.

"Инцидент произошел в супермаркете на проспекте Университетском. Женщина пришла за покупками, а в магазине уборщицы помыли полы. Покупательница поскользнулась, упала и сломала ногу", - рассказали "РГ" в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Елену госпитализировали и прооперировали. Потом она была вынуждена приобрести инвалидную коляску, ходунки, лекарства и регулярно проходить медобследование. Представители торговой компании признать свою вину отказались, и тогда Елене пришлось искать справедливости в суде.

Отказ от компенсации адвокаты ответчика мотивировали тем, что администрация магазина уборкой не занимается, а прибегает к услугам клининговой компании. Дескать, компенсацию следует требовать с уборщиц, а дирекция ни при чем и может лишь выразить пострадавшей сочувствие.

Однако суд пришел к выводу, что причинение вреда здоровью истицы произошло из-за ненадлежащего исполнения ответчиком обязанности по уборке магазина, при которой не была обеспечена безопасность покупателей. Проще говоря, дирекция не выставила после влажной уборки торгового зала таблички с надписью "Осторожно, влажный пол". Их отсутствие и стало основанием для вынесения судебного решения в пользу пострадавшей. Торговая компания с многомиллионными оборотами пыталась обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях, но безуспешно.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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- Этот случай еще раз подтверждает, что надо реформировать систему защиты прав потребителей, которую сейчас обеспечивают разные ведомства и организации. Это запутывает людей, и они не знают, куда обращаться за помощью. Нужно создать институт уполномоченного по правам потребителей по аналогии с действующей структурой для предпринимателей, что позволит сократить время решения проблем пострадавших, рассмотрения споров и получения компенсации, - считает представитель Объединения потребителей России Владислав Махмудов.

Юрист полагает, что цифровые технологии позволяют создать систему для приема онлайн-обращений пострадавших.

- Она заменит многоуровневую бюрократическую систему оформления жалоб и заявлений от населения и позволит быстро и эффективно реагировать на обращения. Это не только снизит социальное напряжение, но и поможет предпринимателям защититься от так называемого потребительского экстремизма, когда граждане под надуманными предлогами пытаются отсудить крупные суммы, - считает Владислав Махмудов.

К примеру, в декабре 2017 года в Москве Тверской суд частично удовлетворил искжителя Ростова-на-Дону Николая Шестакова к компании McDonald"s за кофе, пролитый на него сотрудником заведения. Ростовчанин должен получить в качестве компенсации морального вреда 50 тысяч рублей и 20 тысяч рублейресторан выплатит за расходы на адвоката. Занятно, что истец сначала требовал взыскать с компании компенсацию в размере 543 тысяч рублей.

Другой интересный случай произошел в 2013 году: житель Ростова-на-Дону подал в суд на администрацию одного из кинотеатров донской столицы. В обосновании иска зритель указал, что, купив билет на просмотр фильма за 150 рублей, досмотреть его до конца не смог, так как во время сеанса в кинозале погас свет. Из-за чего кинолюбитель испытал нравственные страдания и переживания. Нанесенный ему моральный вред он оценил в десять тысяч рублей. На судебном заседании сотрудник кинотеатра иск не признал, так как показ фильма не состоялся не по вине предприятия, а в связи с отключением электричества, и суд отказал ростовчанину в удовлетворении исковых требований.

Фото: iStock
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Истец с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу. Рассмотрев данное дело, судебная коллегия пришла к выводу, что согласно ст.13 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение обязательств, если докажет, что это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Кинопрокатчики не смогли представить таких доказательств, и судебная коллегия решила удовлетворить требования истца.

- Исходя из характера неоказанной услуги, судебная коллегия сочла компенсацию морального вреда в размере десяти тысяч рублей явно завышенной и по принципам разумности и справедливости определила ее в размере 200 рублей, - прокомментировал юрист.

Если крупные компании могут себе позволить содержать штат юрисконсультов для защиты своих интересов, то, например, курьеры и таксисты остаются один на один с "потребительскими экстремистами".

- Электронное делопроизводство и институт уполномоченного по делам потребителя не только упростит систему подачи жалоб, но позволит сформировать базу и сразу выявлять таких профессиональных "экстремистов", - уверен Владислав Махмудов

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