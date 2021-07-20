В Крыму третий раз за неделю побит летний рекорд энергопотребления

В энергосистеме Республики Крым и Севастополя за минувшую неделю уже третий раз установлен летний рекорд энергопотребления. Об этом сообщил департамент общественных связей и информации АО "Системный оператор ЕЭС".

Накануне, 19 июля, в условиях продолжающейся аномальной жары, которая превышает многолетние среднесуточные температуры на семь-восемь градусов, два субъекта федерации полуострова потребили 1 436 мегаватт электроэнергии.

- Это на 172 мегаватт больше значения, зафиксированного 7 августа 2020 года, и на 88 мегаватт больше значения летнего максимума, пройденного 16 июля 2021 года, - рассказали в департаменте. - Таким образом, этим летом энергосистема полуострова превысила свой летний максимальный уровень потребления уже трижды.

Первый рекорд лета-2021 был установлен в Крыму 15 июля - на уровне 1 307 мегаватт.

Как ранее сообщило "Крымэнерго", активное использование крымчанами и туристами кондиционеров и других приборов приводит к многочисленным аварийным отключениям на энергосетях. Так, накануне без электричества оставались некоторые поселки Ялты и Гурзуфа. Причина - аварийное отключение воздушной линии 110 киловольт.

Аналогичная ситуация наблюдается и в энергосистеме соседней Кубани, где накануне достигнут новый исторический максимум энергопотребления - 5 432 мегаватт.