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20.07.2021 13:34
Рубрика: Экономика

В Крыму третий раз за неделю побит летний рекорд энергопотребления

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В энергосистеме Республики Крым и Севастополя за минувшую неделю уже третий раз установлен летний рекорд энергопотребления. Об этом сообщил департамент общественных связей и информации АО "Системный оператор ЕЭС".

Фото: Пресс-служба министерства топлива и энергетики Республики Крым
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Накануне, 19 июля, в условиях продолжающейся аномальной жары, которая превышает многолетние среднесуточные температуры на семь-восемь градусов, два субъекта федерации полуострова потребили 1 436 мегаватт электроэнергии.

- Это на 172 мегаватт больше значения, зафиксированного 7 августа 2020 года, и на 88 мегаватт больше значения летнего максимума, пройденного 16 июля 2021 года, - рассказали в департаменте. - Таким образом, этим летом энергосистема полуострова превысила свой летний максимальный уровень потребления уже трижды.

Первый рекорд лета-2021 был установлен в Крыму 15 июля - на уровне 1 307 мегаватт.

Как ранее сообщило "Крымэнерго", активное использование крымчанами и туристами кондиционеров и других приборов приводит к многочисленным аварийным отключениям на энергосетях. Так, накануне без электричества оставались некоторые поселки Ялты и Гурзуфа. Причина - аварийное отключение воздушной линии 110 киловольт.

Аналогичная ситуация наблюдается и в энергосистеме соседней Кубани, где накануне достигнут новый исторический максимум энергопотребления - 5 432 мегаватт.

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