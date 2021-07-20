В Ростове прошла тренировка по ликвидации природных пожаров

В Ростове-на-Дону в связи с жаркими погодными условиями установлен высокий уровень пожароопасности - пятого класса. Чтобы проверить готовность сил городского звена РСЧС к выполнению противопожарных мероприятий, на территории донской столицы была проведена тренировка по ликвидации природных пожаров.

Учения было решено проводить в левобережной части Ростова, где в прошлом году был сильный пожар. И именно здесь нередко происходит загорание тростника и сухой растительности. Согласно легенде учений, в этот раз загорелась трава и появилась угроза распространения огня на территорию стадиона "Ростов Арена"...

На место тут же выдвинулись спасатели, которые успешно справились с "чрезвычайной ситуацией".

По словам начальника Управления ГО и ЧС Ростова Александра Плетнева, к участию в тренировке были привлечены силы городского звена РСЧС: три поисково-спасательные группы поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС, водоналивная техника и насосная станция "Goodwin", один дежурный караул ГУ МЧС России по Ростовской области, оперативная группа Кировского района, техника для создания противопожарных разрывов и две водоналивные цистерны.

В них приняли участие силы 85-й пожарной части, в зоне выезда которой находится эта местность: 53 человека и 14 единиц техники.

- Сейчас сохраняется чрезвычайная пожароопасность, последствия неосторожного обращения с огнем могут быть катастрофические, - напомнил Александр Плетнев. - В городе пламя может перекинуться на жилые дома, люди останутся без жилья, на природе - выгорит местность, погибнут животные. Согласно областному законодательству, за выжигание сухой растительности в неположенном месте физическому лицу грозит штраф 4500 рублей, должностному лицу 45000 рублей, юридического оштрафуют на 100 тысяч рублей.