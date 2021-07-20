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20.07.2021 14:21
Рубрика: Общество

В Севастополе запустили самый производительный в ЮФО суперкомпьютер

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
В Севастопольском государственном университете торжественно запустили вычислительный кластер "Афалина". Об этом "РГ" сообщила директор центра коллективного пользования "Молекулярная структура вещества" СевГУ Анастасия Лантушенко.
Фото: Пресс-служба Севастопольского государственного университета Фото: Пресс-служба Севастопольского государственного университета
Фото: Пресс-служба Севастопольского государственного университета

По ее словам, названный в честь краснокнижных черноморских дельфинов и ставший первым суперкомпьютером на Крымском полуострове кластер позволит обрабатывать большие объемы данных в короткие сроки. Возможности суперкомпьютера в свою очередь позволят ученым детально изучать климатические процессы над Черным морем и давать более точные прогнозы погоды, расшифровывать геномы животных и растений, а также тестировать эффективность лекарственных средств.

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Предполагается, что кластер станет одним из ключевых элементов научно-образовательного центра мирового уровня "МореАгроБиотех", конкурс на создание которого в рамках национального проекта Крым и Севастополь выиграли в июле этого года.

- Производительность суперкомпьютера - 201 терафлопс, - рассказала Лантушенко. - Это самый производительный суперкомпьютер в Южном федеральном округе. Название "Афалина" было выбрано не случайно: это эндемик, который символизирует Черное море и самое шустрое млекопитающее, что обитает в нем. Наш "дельфинчик" быстрее всех как в Крыму, так и в Южном федеральном округе. В общероссийском рейтинге суперкомпьютеров мы приблизительно на 20-м месте. Пожалуй, самый известный в стране - суперкомпьютер "Сбербанка" "Кристофари". Довольно часто мы слышим и о суперкомпьютерах "Ломоносов" и "Ломоносов-2", построенных для Московского государственного университета. Преимущественно суперкомпьютерами владеют научные и банковские учреждения. И тем, и другим они необходимы для работы с большими данными.

Фото: Microsoft
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Вычислительных мощностей "Афалины", по словам ученого, достаточно, чтобы удовлетворить потребности ученых СевГУ в работе с теми же большими данными.

- Планируется, что студенты магистерских направлений "Прикладная информатика" (профиль "Биоинформатика") и "Информатика и вычислительная техника" (профиль "Высокопроизводительные вычислительные системы") будут проходить практическую подготовку и решать современные научные и прикладные задачи на кластере, - уточнила директор центра коллективного пользования "Молекулярная структура вещества". - К тому же, современное программное обеспечение позволяет работать с суперкомпьютером дистанционно, через собственные ноутбук, компьютер или даже смартфон.

Также доступ к суперкомпьютеру Севастопольский государственный университет намерен предоставить организациям-партнерам, среди которых, например, Институт биологии южных морей РАН и Никитский ботанический сад.

О планах создать в университете первый на полуострове высокопроизводительный вычислительный кластер в мае прошлого года сообщил проректор СевГУ по научной и инновационной деятельности Максим Евстигнеев. По его словам, стоимость суперкомпьютера - 50 миллионов рублей. Он представляет собой совокупность около полусотни вычислительных узлов, плюс большое высокоскоростное хранилище данных. Суперкомпьютер будет функционировать как центр коллективного пользования (ЦКП) Big Data. Всего в университете предполагается создать шесть таких центров. Они будут объединены в ресурсный центр пользования научно-техническим оборудованием университета - серьезный научный центр федерального уровня, который может решать научно-технические задачи от идеи до опытного образца.

В регионах Общество Наука Digital Технологии Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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