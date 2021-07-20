В Волгоградской области собрали два миллиона тонн зерна

Более двух миллионов тонн зерна уже намолотили аграрии Волгоградской области. Убрали хлеб на территории свыше 800 тысяч га - это 44 процента от общей площади под зерновыми культурами. Средняя урожайность достигает 26 центнеров с гектара - на уровне среднемноголетних значений. При этом 80 процентов озимой пшеницы относится к продовольственному классу.

- Темп уборки хороший. Нужно отметить высокое качество зерна - оно повышается с каждым годом. Сельхозтоваропроизводителям это дает возможность получать дополнительные доходы и вкладывать средства в развитие своих хозяйств, а региону - реализовать экспортный потенциал, - сказал губернатор региона Андрей Бочаров.

Благодаря мониторингу, который специалисты вели всю зиму и весну, обеспечили своевременную подкормку растений. В отдельных районах было принято решение пересеять часть участков. Государственная поддержка дала возможность создать необходимый запас ГСМ, обновить и подготовить технику.

- Мы знаем, какими были сложными прошлое лето, осень, зима. Профессионализм наших сельхозтоваропроизводителей, оперативного штаба позволили сохранить урожай. Сегодня и озимые, и яровые культуры находятся в хорошем состоянии. Это позволяет говорить о том, что задача - собрать порядка четырех миллионов тонн зерна - будет выполнена, - добавил Бочаров.

Как отметили в пресс-службе областной администрации, общая площадь уборочных работ в этом году составит три миллиона га. Особое внимание оперативный штаб уделяет противопожарным мерам. Накануне Гидрометцентр дал штормовое предупреждение о повышении температур до экстремально высоких значений.

Параллельно идет уборка ранних овощей. Уже получили пять тысяч тонн огурцов, томатов, моркови. Кроме того, стартовала подготовка к озимому севу. Поля хозяйств в 25 районах области уже посетила экспертная группа.