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20.07.2021 14:07
Рубрика: Общество

Челябинцы сняли для TikTok видео с бабушкой, страдающей деменцией

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В министерстве социальных отношений Челябинской области прокомментировали ролики о пожилой женщине, которые снимают для TikTok ее молодые родственники. В видео, набравших сотни тысяч просмотров, они жалуются на то, как им тяжело жить с пожилым, страдающим старческой деменцией человеком.

Фото: iStock
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- Поступок родственников бабушки бесчеловечный, достоин общественного порицания и, возможно, на грани закона, - сообщила министр Ирина Буторина. - Мы обратились к ним через TiKTok с просьбой выйти на контакт, чтобы обеспечить полноценный уход за больной бабушкой. Ситуация взята на особый контроль.

Пожилая челябинка, сама того не зная, стала звездой молодежной соцсети TikTok благодаря аккаунту с циничным заголовком "Ухаживаю за больной бабкой, у которой деменция". В нем ее родственники рассказывают о неудобствах проживания с больным человеком. Якобы в их отсутствие старушка сожгла микроволновку, испортила двери и "отковыривает, все, что можно отковырять" в квартире. Вот только про само ухаживание авторы ролика сообщают скупо, буквально в нескольких словах - "дали ей таблетку, чтобы спала, пока нас нет".

Стоит отметить, что ролики вызвали неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Многие сочувствуют авторам, но при этом недоумевают, зачем нужно было "выносить сор из избы" и устраивать публичный суд над больным человеком, да еще, по всей видимости, близкой родственницей.

В региональном правительстве в свою очередь сообщили, что готовы предоставить бабушке помощь социального работника на дому или поместить ее в стационарном учреждении, где она круглосуточно будет находиться под присмотром специалистов. Откликнутся ли они на это предложение родственники - вопрос.

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