Для семей ямальцев перелеты по России будут еще доступнее

Российские семьи с детьми смогут приобрести авиабилеты по специальным сниженным ценам. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Авиаперевозчикам выделят 1,35 миллиарда рублей на компенсацию льготных тарифов. Субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тысячи рублей.

- Решение правительства позволит десяткам тысяч наших граждан приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить родственников, бабушек и дедушек в других городах, - отметил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

На Ямале это решение властей, конечно, восприняли с удовлетворением. Для семей северян перелеты будут еще доступнее.

Как уже сообщала "Российская газета", на Ямале действует целая система мер поддержки многодетных семей. Включая и свое, региональное, субсидирование билетов на перелеты. И теперь с учетом введенных федеральных льготных семьи с Ямала могут существенно экономить.

Так, в округе сегодня действуют 34 межрегиональных маршрута, стоимость билетов на которые регулируют власти региона. На этих направлениях установлена фиксированная цена от 7000 до 9900 рублей за билет. Чаще всего ямальцы летают в Тюмень, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург.

При этом многодетные семьи с Ямала еще с 2019 года по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова имеют возможность покупать билеты на каждого из своих детей всего по 2,5 тысячи рублей. Причем при приобретении система сама автоматически определяет статус семьи и выдает цену билета не больше определенной минимальной суммы. Не нужно никуда специально приносить никакие справки и бумаги.

- Семьям с детьми очень важно иметь возможность поехать на отдых по доступной цене, - отмечает губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. -Третий год в округе работает программа льготных авиаперелетов для многодетных. Получаю много положительных отзывов от родителей. Раньше их расходы на дорогу доходили до 100 тысяч рублей, теперь сократились в несколько раз. Рост пассажиропотока на южных направлениях позволяет нам уже сегодня говорить о том, что в следующем году Ямал увеличит число субсидируемых прямых рейсов из наших северных городов в аэропорты южных регионов -Краснодара, Сочи и Симферополя. Благодаря решениям о фиксированной стоимости авиабилета для детей из многодетных семей и субсидированию самых популярных маршрутов, возможности для путешествий по стране у северян значительно выросли. Уверен, что аналогичное решение на федеральном уровне также покажет эффективность и расширит возможности семей летать по России на выгодных условиях.

Отметим: число детей на Ямале, которые получили возможность совершить полет по льготным ценам, год от года растет. Если в первый год действия меры поддержки региональная авиакомпания перевезла 8319 детей, то в 2020 году, даже несмотря на пандемию, этот показатель уже превысил отметку в 10 000. С начала этого года многодетные ямальцы приобрели уже 9450 билетов.

Общий пассажиропоток на ямальских субсидируемых рейсах растет вместе с ростом числа льготных направлений. В 2017 году он составил 109 000 человек, а по итогам 2020-го уже 432 000.

С 2018 года на Ямале ежегодно увеличивается количество субсидируемых маршрутов. Полетная сеть выросла с 21 до 34 льготных межрегиональных маршрутов.