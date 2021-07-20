На Среднем Урале началась диспансеризация переболевших коронавирусом

На Среднем Урале началась углубленная диспансеризация жителей, переболевших COVID-19. Обследование рекомендовано тем, кто перенес инфекцию в средней или тяжелой форме.

Для многих COVID-19 не проходит бесследно: вирус может поразить центральную нервную систему, органы дыхания, сердце и сосуды. У каждого организма коронавирус ищет слабые точки. Все зависит от хронических недугов человека, его образа жизни, особенностей течения болезни.

- Диспансеризация призвана помочь уральцам, перенесшим коронавирус, справиться с последствиями заболевания. Наша цель - организовать прохождение осмот­ров в сжатые сроки, - заявил министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Обследование проходит в два этапа. Первый включает общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки. К этому спис­ку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Все эти обследования, по утверждению представителей мин­здрава, можно будет пройти за один день.

По результатам первого этапа врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний, если потребуются уточнения, направят пациента на второй этап. Он будет включать еще три обследования: эхокардиографию, КТ легких и УЗИ сосудов нижних конечностей. При выявлении у пациента хронических заболеваний или риска их возникновения будет проведено лечение и назначена медреабилитация.

Пройти диспансеризацию можно как по направлению терапевта, так и по собственной инициативе. Для этого нужно подать заявление на имя руководителя больницы, в которой вы хотите пройти обследование.

Куда обращаться

Перечень больниц, где можно пройти углубленную диспансеризацию, опубликован на сайте минздрава региона.