На Среднем Урале началась диспансеризация переболевших коронавирусом

Новости

Строителям выгоднее работать в госкомпаниях 17:58
Мясников назвал единственный способ защиты от мутаций коронавируса 17:43
В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке 17:43
Роспотребнадзор высказался об идее обязательной вакцинации в Петербурге 17:38
Умер знаменитый американский фантаст Уильям Нолан 17:31
Система контроля за движением мусоровозов заработает в 2022 году 17:15
Определена дата первого матча между "Спартаком" и "Бенфикой" в ЛЧ 17:08
Академик Румянцев призвал модернизировать медучреждения в РФ по общим стандартам 17:06
В России начали испытывать радиофармпрепарат от рака на поздней стадии 17:00
Надежда Михалкова снимает сериал о представительнице династии кинематографистов 16:44
Путин традиционно попробовал мороженое на МАКС-2021 16:39
В Москве появятся станции метро "Сосенки", "Десна" и "Крымская" 16:35
Беларусь показала на МАКС-2021 ударные и разведывательные беспилотники 16:30
Верховный суд отказался исключить коронавирус из списка опасных болезней 16:15
МИД опасается военного сценария событий в Афганистане 16:13
Фестиваль "Летчикфест"-2021 не состоится по рекомендации Роспотребнадзора 15:48
Mastercard упростит перевод криптомонет в валюту 15:47
На авиасалоне МАКС представили беспилотник-вертолет БАС-200 15:45
3400 компаний могут закрыть из-за отсутствия отчетов о прививках 15:44
В ходе спецоперации в Ставропольском крае задержали семь человек 15:41
МИД РФ располагает фактами сотрудничества США с боевиками в Афганистане 15:40
Стали известны характеристики нового российского истребителя 15:40
В Челябинске 19-летняя девушка устроила ДТП с переворотом машины 15:36
В Курганской области объявили режим ЧС из-за засухи 15:34
В Париже потушили пожар рядом с резиденцией премьера 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 16:47
Рубрика: Общество

На Среднем Урале началась диспансеризация переболевших коронавирусом

На Среднем Урале началась диспансеризация переболевших коронавирусом
Текст: Светлана Добрынина
Российская газета - Неделя - Урал № 163(8514)
На Среднем Урале началась углубленная диспансеризация жителей, переболевших COVID-19. Обследование рекомендовано тем, кто перенес инфекцию в средней или тяжелой форме.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Для многих COVID-19 не проходит бесследно: вирус может поразить центральную нервную систему, органы дыхания, сердце и сосуды. У каждого организма коронавирус ищет слабые точки. Все зависит от хронических недугов человека, его образа жизни, особенностей течения болезни.

Фото: iStock
В Минздраве назвали опасный симптом после прививки от коронавируса

- Диспансеризация призвана помочь уральцам, перенесшим коронавирус, справиться с последствиями заболевания. Наша цель - организовать прохождение осмот­ров в сжатые сроки, - заявил министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Обследование проходит в два этапа. Первый включает общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки. К этому спис­ку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Все эти обследования, по утверждению представителей мин­здрава, можно будет пройти за один день.

По результатам первого этапа врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний, если потребуются уточнения, направят пациента на второй этап. Он будет включать еще три обследования: эхокардиографию, КТ легких и УЗИ сосудов нижних конечностей. При выявлении у пациента хронических заболеваний или риска их возникновения будет проведено лечение и назначена медреабилитация.

Пройти диспансеризацию можно как по направлению терапевта, так и по собственной инициативе. Для этого нужно подать заявление на имя руководителя больницы, в которой вы хотите пройти обследование.

Куда обращаться

Перечень больниц, где можно пройти углубленную диспансеризацию, опубликован на сайте минздрава региона.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин анонсировал скорый выход российского самолета МС-21 на трассы
Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах
Козак усомнился во вступлении Украины в Евросоюз и НАТО
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19