На Урале создадут трекер, который выявляет нарушения у детей

Уральские врачи и ученые работают над бета-версией трекера развития ребенка. Приложение поможет родителям отслеживать, насколько умственный, речевой и моторный уровень их малыша соответствует возрасту.

Также мамы и папы смогут получать персональные рекомендации по играм и взаимодействию с отпрыском с учетом его индивидуальных особенностей.

Над проектом трудится целая команда специалистов - из Уральского федерального университета, Института математики и механики УрО РАН, Уральского государственного медицинского университета, Городского перинатального центра. Как рассказали "РГ" в пресс-службе УрФУ, первый этап проекта - создание сайта, на котором родитель может заполнить чек-лист основных навыков ребенка, узнать, на какие моменты нужно обращать внимание, при каких признаках нужно идти к врачу. А если в населенном пункте нет невролога, приложение позволит получить необходимые данные дистанционно и отправит их медику.

Но на этом ученые не остановятся. В дальнейшем приложение оснастят системой автоматического распознавания нарушений движений у младенцев. В основе работы системы лежат технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Для оценки развития нужно будет снять пятиминутное видео на смартфон.

- Идея проекта сформировалась в ходе проведения исследований в области раннего нейрокогнитивного развития детей, - говорит руководитель проекта и сотрудник УГМУ Ксения Курникова. - В течение шести лет мы работали в научно-исследовательской лаборатории и изучали особенности развития детей от 5 месяцев до 3 лет.

По ее словам, каждый день в лабораторию приходили молодые родители и жаловались на чувство растерянности из-за огромного количества хаотичной и часто недостоверной информации из интернета. Они хотели узнать, что нужно делать для правильного развития малыша.

- Мы заметили, что родители хотели бы иметь удобный и доступный инструмент для оценки здоровья своего ребенка. Так возникла идея создания онлайн-платформы, на которой мамы и папы смогут отслеживать появление новых навыков, - говорит автор проекта, научный сотрудник лаборатории мозга и нейрокогнитивного развития УрФУ Екатерина Сулейманова.

Специалисты уверены: чем раньше удастся выявить патологию у ребенка, тем больше будет возможностей для лечения и успешной реабилитации. Проект не имеет аналогов в России. Тестирование бета-версии начнется в конце августа этого года, запустить приложение планируют уже осенью.