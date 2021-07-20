Почему уральцу за газификацию дома выставили счет в 9 млн рублей

Когда Сурен Бардинов решил подключить газ к своему строящемуся в Дегтярске дому, он рассчитывал сэкономить на отоплении. Поэтому сумма, которая в три раза превышает стоимость самого строения, стала настоящим шоком.

- Итоговая цена 9 миллионов 300 тысяч, чтобы вывести трубу у моего дома! Надеялся, может, ошиблись на пару нулей?

Недоумение вызвала и схема подключения, которую приложили к расчетам специалисты компании "Газэкс", ведь газовые трубы проложены совсем недалеко от дома Сурена.

- Вот труба - магистраль высокого давления, это, может, 150-200 метров от меня. Вот по левую сторону магистраль низкого давления, - показывает Бардинов.

К этой магистрали благополучно подключили жителей соседней улицы - заплатить пришлось всего 65 тысяч.

А в документах, которые предъявили Сурену, от его дома до точки подключения практически полтора километра. В чем дело, почему таким извилистым путем планируется доставлять газ именно сюда, на Советскую, 44?

- Есть четкая схема газоснабжения Дегтярска, разработанная "Гипрониигаз" и утвержденная администрацией Дегтярска. По магистралям, о которых говорит заявитель, поступает газ для другого района. Мы не имеем права самовольно менять расчетную схему. Это может привести к тому, что пострадают потребители, уже подключенные к газу на данной территории, или те, кто сделал заявку раньше, но не успел подключиться. Давления в трубах может не хватить на всех, - пояснили нам в пресс-службе группы компаний "Газэкс".

Вопрос о том, какие перспективы подключить газ по доступным ценам есть у жителей Урала, мы адресовали областному правительству.

- Заявитель обратился в газорас­пределительную организацию в начале апреля, до того как глава государства инициировал разработку новых правил газификации. Предполагается, что у всех владельцев индивидуального жилья, чей объект недвижимости зарегистрирован в установленном порядке, появится право на бесплатное подведение коммуникаций до границы участка. Министерство рекомендует Сурену Бардинову отозвать свою заявку. А после того как будут внесены соответствующие изменения в федеральную нормативную базу, подать ее вновь, - ответил нам первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Кстати

Совету свердловского замминистра стоит последовать жителям всех областей и автономий Уральского федерального округа, рассчитывающих газифицировать дом. Новые правила будут действовать повсеместно, поэтому лучше чуть подождать.