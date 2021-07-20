Тюмень стала примером по темпам расселения из аварийного жилья

Новости

Лукашенко заявил о необходимости корректировать внешнюю политику Беларуси 11:59
Прокуроры начали проверку ситуации с COVID-19 в детских садах на Чукотке 11:57
Российские танкисты совершили марш на приграничный с Афганистаном полигон 11:55
В Челябинске замминистра экологии задержали за слив данных о рейдах 11:50
Рафик Загрутдинов: В столичном районе Ховрино построят школу с планетарием 11:41
Оперштаб: В Москве выявлено 3 188 новых случаев COVID-19 11:25
Дожди затопили метро в столице Болгарии 11:19
В Госдуме посоветовали Порошенко прекратить угрожать Крыму 11:17
Намаз в честь Курбан-байрама в Казани прочитали на открытом воздухе 11:10
Россия получила иностранные заказы на МиГ-35 11:00
Курс биткоина рухнул ниже 30 тысяч долларов 10:55
В Москве начали строить мост Северного дублера Кутузовского проспекта 10:54
Врач предупредил о бесконечности постковидного синдрома 10:47
Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 млрд рублей 10:44
Под Смоленском военный убил прохожего бордюрным камнем 10:39
МОК утвердил изменение олимпийского девиза 10:38
В столичном регионе участились несчастные случаи на железной дороге 10:37
Московские бизнесмены смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг 10:29
Посол Китая на Украине написал письмо арестованному Медведчуку 10:25
По факту жесткой посадки самолета на Ямале возбуждено дело 10:22
МЭР увеличит число получателей льготных кредитов по программе 1764 10:08
Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам 10:06
В Курбан-байрам праздничные намазы прошли в 600 мечетях Башкирии 10:06
Новый радар в Крыму возьмет под контроль Атлантику 10:03
Проект "Московское долголетие" возвращается в офлайн 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсуждают развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсуждают развитие календаря прививок в условиях COVID-19
С каким ЕГЭ примут в вуз
С каким ЕГЭ примут в вуз
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 10:49
Рубрика: Власть

Тюмень стала примером по темпам расселения из аварийного жилья

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
Вопросы применения механизма комплексного развития территорий для расселения из аварийного жилфонда и отбора потенциальных площадок для реализации подобных социальных мероприятий применительно к Тюмени и области, а также использование лучших практик для воплощения инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ рассмотрели на совещании в местном правительстве. Участниками обсуждения наряду с заместителем губернатора Тюменской области Сергеем Шустовым, начальником Главного управления строительства области Павлом Переваловым и мэром Тюмени Русланом Кухаруком стали представители госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" - зам генерального директора Михаил Сюткин, и.о. директора департамента КРТ Татьяна Мацаева.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Проекты КРТ Михаил Сюткин назвал ключом к модернизации объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, благоустройству общественных пространств и созданию условий для привлечения внебюджетных источников финансирования для их обновления. "Это, естественно, влияет на повышение качества жизни наших граждан", - напомнил представитель фонда. Кроме того, в данном направлении он обозначил качественную работу тюменцев: в субъекте приняты два областных закона и семь постановлений.

Фото: Предоставлено ИА "Тюменская линия"
Замминистра строительства и ЖКХ проверил благоустройство тюменских скверов

- Регион является одним из первых в стране, где в полном объеме принят пакет нормативно-правовых актов относительно КРТ. Сейчас важно определиться с конкретикой - это касается свежих идей, параметров софинансирования мероприятий по переселению населения, - заметил Сюткин.

В ответ мэр города Кухарук рассказал, что для подготовки к использованию механизмов КРТ муниципалитет выделил семь территорий; в настоящее время заключены и реализуются 16 договоров о развитии застроенных территорий общей площадью более 70 гектаров, также возводятся 6 жилых комплексов.

Руководитель ГУСа Перевалов доложил, что за последние два года в области в рамках выполнения региональной адресной программы по расселению аварийного фонда, получившего такой статус до 1 января 2017 года, расселили уже более 74 тысячи квадратных метров, в которых проживали 4,2 тысячи человек. До конца текущего года расселение затронет 18 тысяч "квадратов" и 1,9 тысячи человек. В итоге, подчеркнул Перевалов, Тюмень достигнет 63 процента в выполнении федеральной задачи.

- С 2019 года мы вводим более 1,5 миллиона квадратных метров жилья каждый календарный сезон. Через девять лет доведем этот показатель до уровня 1,8 миллиона "квадратов". В этом помогут механизмы КРТ, - уверен начальник ГУСа.

Напомним: фонд содействия реформированию ЖКХ предоставляет субсидии на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в рамках проектов комплексного развития территорий жилой застройки. Госкорпорация оказывает субъектам РФ необходимую информационную и методическую поддержку в реализации данных проектов.

11 школ и 11 детсадов появятся в Тюменской области до середины 2023 года
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

Главное сегодня

В Совфеде прокомментировали обещание Порошенко "отобрать Крым"
Россия получила новые заявки на истребители Су-35
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
МОК утвердил изменение олимпийского девиза
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России