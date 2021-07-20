Тюмень стала примером по темпам расселения из аварийного жилья

Вопросы применения механизма комплексного развития территорий для расселения из аварийного жилфонда и отбора потенциальных площадок для реализации подобных социальных мероприятий применительно к Тюмени и области, а также использование лучших практик для воплощения инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ рассмотрели на совещании в местном правительстве. Участниками обсуждения наряду с заместителем губернатора Тюменской области Сергеем Шустовым, начальником Главного управления строительства области Павлом Переваловым и мэром Тюмени Русланом Кухаруком стали представители госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" - зам генерального директора Михаил Сюткин, и.о. директора департамента КРТ Татьяна Мацаева.

Проекты КРТ Михаил Сюткин назвал ключом к модернизации объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, благоустройству общественных пространств и созданию условий для привлечения внебюджетных источников финансирования для их обновления. "Это, естественно, влияет на повышение качества жизни наших граждан", - напомнил представитель фонда. Кроме того, в данном направлении он обозначил качественную работу тюменцев: в субъекте приняты два областных закона и семь постановлений.

- Регион является одним из первых в стране, где в полном объеме принят пакет нормативно-правовых актов относительно КРТ. Сейчас важно определиться с конкретикой - это касается свежих идей, параметров софинансирования мероприятий по переселению населения, - заметил Сюткин.

В ответ мэр города Кухарук рассказал, что для подготовки к использованию механизмов КРТ муниципалитет выделил семь территорий; в настоящее время заключены и реализуются 16 договоров о развитии застроенных территорий общей площадью более 70 гектаров, также возводятся 6 жилых комплексов.

Руководитель ГУСа Перевалов доложил, что за последние два года в области в рамках выполнения региональной адресной программы по расселению аварийного фонда, получившего такой статус до 1 января 2017 года, расселили уже более 74 тысячи квадратных метров, в которых проживали 4,2 тысячи человек. До конца текущего года расселение затронет 18 тысяч "квадратов" и 1,9 тысячи человек. В итоге, подчеркнул Перевалов, Тюмень достигнет 63 процента в выполнении федеральной задачи.

- С 2019 года мы вводим более 1,5 миллиона квадратных метров жилья каждый календарный сезон. Через девять лет доведем этот показатель до уровня 1,8 миллиона "квадратов". В этом помогут механизмы КРТ, - уверен начальник ГУСа.

Напомним: фонд содействия реформированию ЖКХ предоставляет субсидии на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в рамках проектов комплексного развития территорий жилой застройки. Госкорпорация оказывает субъектам РФ необходимую информационную и методическую поддержку в реализации данных проектов.