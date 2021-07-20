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Рубрика: Происшествия

В Челябинске 19-летняя девушка устроила ДТП с переворотом машины

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска
Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска

В Челябинске выясняют обстоятельства ДТП на оживленном перекрестке, где иномарка перевернулась после столкновения с "Жигулями". В аварии пострадали две девушки, сообщили во вторник в городской ГИБДД.

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- Инцидент произошел на улице Братьев Кашириных на северо-западе Челябинска, - рассказали в пресс-службе ведомства. - 19-летняя девушка на машине марки Lifan при повороте налево на зеленый сигнал светофора не пропустила ВАЗ-21114, двигавшийся навстречу прямо. От удара иномарка опрокинулась на крышу.

В ДТП пострадала виновница аварии и ее 20-летняя пассажирка. По всей видимости, происшествие произошло из-за невнимательности на дороге.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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