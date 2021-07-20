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20.07.2021 11:50
Рубрика: Происшествия

В Челябинске замминистра экологии задержали за слив данных о рейдах

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске для проведения следственных действий задержан замминистра экологии региона Виталий Безруков. Сегодня утром он доставлен силовиками в СК, а в самом министерстве проводится выемка документов. Чиновник заподозрен в превышении должностных полномочий, сообщили во вторник в следственном ведомстве региона.

Фото: РИА Новости
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- По данным следствия, подозреваемый, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у них была возможность снизить объем выбросов во время рейда, - рассказал представитель СК региона Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее аналогичную версию "РГ" подтвердили собственные источники в правоохранительных органах. Якобы замминистра экологии не только предупредил одно из челябинских предприятий о рейде, но и провел журналистов по цехам, где работа была показательно приостановлена. Сам чиновник подозрения силовиков пока никак не прокомментировал. Его телефон молчит.

Виталий Безруков считается самым молодым и публичным чиновником региона. Ему всего 28 лет. До прихода в министерство он возглавлял экологический фонд "Моя планета". Затем был приглашен на работу в министерство, где получил должность начальника управления экологического просвещения и документооборота. В 2020 году был назначен на пост заместителя министра.

В минэкологии Безруков курирует особо охраняемые природные территории, охотнадзор, экологическую экспертизу, службу по работе с население и СМИ, и управление экологического просвещения.

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