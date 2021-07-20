В Кургане накажут пьяного пассажира самолета

Сотрудники Линейного пункта полиции в аэропорту Кургана составили протокол на пьяного пассажира, прибывшего на самолете из Москвы.

Инцидент случился 18 июля, но о нем стало известно только сейчас. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, утром в полицию поступил сигнал, что на борту воздушного судна, прибывающего рейсом Москва - Курган находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителем общественного порядка оказался 35-летний житель столицы. Его препроводили в дежурную часть и составили протокол об административном нарушении по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей или арест до пятнадцати суток.