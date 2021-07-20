Новости

Посол Китая на Украине написал письмо арестованному Медведчуку 10:25
По факту жесткой посадки самолета на Ямале возбуждено дело 10:22
МЭР увеличит число получателей льготных кредитов по программе 1764 10:08
Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам 10:06
В Курбан-байрам праздничные намазы прошли в 600 мечетях Башкирии 10:06
Новый радар в Крыму возьмет под контроль Атлантику 10:03
Проект "Московское долголетие" возвращается в офлайн 10:02
В Кургане накажут пьяного пассажира самолета 09:54
На Чукотке два детских сада закрыли на карантин из-за COVID-19 09:53
В Приморье двух пассажиров сняли с самолета из-за ссоры за место 09:51
Президент МОК назвал сумму затрат на Олимпиаду в Токио 09:47
В Тюмени пьяный водитель "Газели" спровоцировал ДТП с погибшими 09:47
Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом 09:39
Вирусолог назвал преимущества вакцины "ЭпиВакКорона" 09:29
В Бурятии подтопило дома и дороги из-за высокого уровня Байкала 09:27
Россия получила новые заявки на истребители Су-35 09:18
В подмосковном Домодедове приезжий ограбил трех женщин 09:16
На Чукотке построят дома для пострадавших от паводка 09:10
В Липецкой области ввели временную схему движения 09:09
Хуснуллин спрогнозировал рост ставок по ипотеке к концу года 09:03
ФСБ опубликовала список запрещенных к передаче другим странам сведений 08:55
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации 08:52
Еще один спортсмен в Олимпийской деревне заболел коронавирусом 08:47
В Москве 60 процентов жилых домов готовы к новому отопительному сезону 08:36
В Киргизии мощный селевой поток унес жизнь 16-летнего подростка 08:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
С каким ЕГЭ примут в вуз
С каким ЕГЭ примут в вуз
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 09:54
Рубрика: Происшествия

В Кургане накажут пьяного пассажира самолета

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

Сотрудники Линейного пункта полиции в аэропорту Кургана составили протокол на пьяного пассажира, прибывшего на самолете из Москвы.

Фото: iStock
В Приморье двух пассажиров сняли с самолета из-за ссоры за место

Инцидент случился 18 июля, но о нем стало известно только сейчас. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, утром в полицию поступил сигнал, что на борту воздушного судна, прибывающего рейсом Москва - Курган находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителем общественного порядка оказался 35-летний житель столицы. Его препроводили в дежурную часть и составили протокол об административном нарушении по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей или арест до пятнадцати суток.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган Дебоши в самолетах

Главное сегодня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021
Россия получила новые заявки на истребители Су-35
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
Reuters: США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2"
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность