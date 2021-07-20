В Тюмени двум спортсменам кисту в пятке заменили на искусственную кость

Двое молодых людей, которым нет и тридцати, с разницей в пару месяцев обратились к врачам с одной и той же проблемой: стала давать о себе старая спортивная травма ноги. Рентген показал у обоих крупные кисты на пяточной кости, занимающие до 30 процентов ее площади, передает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"После полученных в прошлом травм пятки, скорее всего, произошло воспаление кости, которое постепенно переросло в патологическое новообразование", - говорит врач-травматолог-ортопед ОКБ № 2, кандидат медицинских наук Александр Жупанов.

И хотя сильной боли молодые люди не испытывали, недуг время от времени давал о себе знать, что мешало тренироваться. Спортсменов обследовали и решили оперировать: затягивание лечение могло привести к перелому пяточной кости даже от незначительной нагрузки.

Обоим пациентам хирурги заменили кисту на искусственную кость - остеоматрикс. Такой вид лечения в ОКБ № 2 провели впервые - раньше врачи не сталкивались с подобными крупными кистами пяточной кости.

"Остеоматрикс имеет ячеистую структуру, которая стимулирует образование собственной костной ткани, давая ей направление для роста. Со временем происходит полное заполнение матрикса собственными тканями и замещение искусственной кости на настоящую. Как только это произойдет, молодым спортсменам разрешат полноценные тренировки с нагрузкой на пятку", - пояснили в пресс-службе клиники.

Уже через три дня после операции тюменцев выписали из стационара и передали в руки врачей травматологической поликлиники: там два-три месяца будут следить за процессом перестройки искусственной кости.