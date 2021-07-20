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20.07.2021 09:47
Рубрика: Происшествия

В Тюмени пьяный водитель "Газели" спровоцировал ДТП с погибшими

Текст: Татьяна Воробьева

В Тюмени водитель грузопассажирской "Газели" спровоцировал накануне смертельное ДТП: ночью в начале двенадцатого часа на улице Республики он въехала сзади в автобус "ЛИАЗ" 11 маршрута, который поворачивал на конечную.

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"В автобусе пассажиров не было, а водитель и кондуктор не пострадали. От сильного удара "Газель" выгорела полностью: погибли двое из пятерых ехавший в ней людей. Их личности устанавливаются. 33-летнего водителя и 42-летнюю пассажирку с травмами увезли в больницу", - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекция Тюменской области.

В салоне грузопассажирского автомобиля ехала маленькая девочка - при столкновении ее выбросило наружу, она жива, ею занимаются врачи.

"Малышке примерно пять лет. Она говорит, что ехала с мамой. Возможно, эта та женщина, которая сгорела в машине. Родственников девочки ищут", - передает ведомство.

По данным правоохранительных органов, водитель "Газели" был пьян. Насколько - выяснят медики после анализа крови. В машине было установлено не зарегистрированное газобаллонное оборудование.

Виновник аварии из Ишима, был лишен прав за нетрезвое вождение в июне 2020-го на 19 месяцев. В этом году его снова поймали пьяным за рулем, снова забрали права - на 24 месяца. "Этот водитель за год шесть раз задерживался за грубейшие нарушения ПДД и привлекался к административной и уголовной ответственности. Но даже правовые рычаги не всегда действенны, если окружающие люди не пресекают попытки человека, лишенного удостоверения за нетрезвую езду, снова и снова сесть пьяным за руль, - считает врио начальника областного управления ГИБДД Андрей Миллер.

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