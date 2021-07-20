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20.07.2021 22:42
Рубрика: Власть

РФ: Пересмотра решения о выходе из Договора по открытому небу не будет

Текст: Александр Саможнев
Вся вина за развал Договора по открытому небу (ДОН) лежит на США. Выход американцев из соглашения разрушил баланс интересов, прав и обязательств его участников.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Вашингтон, закрыл свою территорию для наблюдательных полетов, убеждая при этом своих союзников создавать препятствия российским наблюдательным полетам над американскими объектами и делиться с ним данными, получаемыми в ходе миссий открытого неба над Россией, говорится в заявлении МИД РФ.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Дипломаты отмечают, что Россия предложила ряд вариантов решения проблемы, однако западные партнеры отказались учитывать российские интересы. США 27 мая официально уведомили о своем окончательном решение не возвращаться в ДОН. И только после этого в Москве было принято решение о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора.

Подчеркивалось также, что Россия намерена в период до 18 декабря текущего года в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника ДОН, разумеется, с учетом пандемии COVID-19.

На конференции государств-участников Договора по открытому небу руководитель российской межведомственной делегации Сергей Рябков указал, что Вашингтон, считающий ДОН ненужным, не интересуют озабоченности других государств-участников, включая собственных союзников, относительно утраты важного соглашения в области укрепления доверия. В этих условиях пересмотра принятого Россией решения не будет, поезд ушел.

Если бы западные участники ДОН действительно были заинтересованы в том, чтобы Россия осталась в Договоре, они бы действовали по-другому, отмечают в МИД РФ.

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