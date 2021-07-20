РГО получило представительство в Боснии и Герцеговине

Руководитель Центра Русского географического общества (РГО) в Белграде, вице-президент Сербского географического общества Миролюб Милинчич в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал об успешной и плодотворной деятельности организации на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). Профессор сообщил и об открытии филиала Центра в городе Требине.

"Наш Центр уже пять лет реализует различные проекты в Боснии и Герцеговине и, в частности, в Республике Сербской (входит в состав БиГ), - поделился географ. - После заключения договоров о взаимодействии с Университетом Восточного Сараево, а также организациями "Граф Савва Владиславич" (город Пале) и "Образование" (город Билеча) работа стала значительно интенсивней. 16 июля было подписано соглашение о сотрудничестве между Центром РГО в Сербии и Высшей школой туризма и гостиничного дела в Требине, в рамках которого достигнута договоренность об открытии здесь филиала Центра во главе с руководителем указанного вуза профессором Обреном Гнято".

Примечательно, что Требине располагается на юге Республики Сербской на границе трех государств - Боснии и Герцеговины, Черногории и Хорватии. Король Югославии Александр I Карагеоргиевич так говорил об этом славном городе: "В Требине рождались герои, мученики и поэты - три самые чистые капли крови человеческой. Этот исторический город испокон веков - малая, но гордая застава Отечества, достойный хранитель веры в наш идеал и нашу миссию". Знаменитым уроженцем и народным героем Требине считается поэт, писатель и дипломат Йован Дучич (1871 - 1943), останки которого покоятся здесь же, в монастыре Херцеговачка Грачаница. Вот лишь одна из цитат этого поистине выдающегося деятеля: "Восточные православные народы считали Россию будущей спасительницей, наделенной миссией, равной миссией Христа, призванной освободить порабощенные народы и вернуть свет тем, кто во мраке ожидал Спасителя в образе русского царя".

Между тем профессор поделился и тем, что Центр РГО в Сербии 17 июля принял участие в акции памяти в Билечи, посвященной русским казакам, прибывшим на Балканы в составе Второго Донского кадетского корпуса (с 1920 по 1935 годы). По его словам, местное население бережно относится к могилам казаков, среди которых здесь покоится и генерал Николай Кучеров. "Белогвардейцы оставили огромный след в истории Югославии, привнеся духовность и русскую культуру на данные просторы", - заявил Миролюб Милинчич. Ученый также указал на то, что Центр активно занимается восстановлением и благоустройством воинских мемориалов в память о советских воинах, павших в боях за освобождение Югославии в период Второй мировой войны. При содействии организации было выпущено четыре печатных издания на русском и сербском языках. Среди них - книга "Истории о братской любви двух народов", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас активно реализуются три научных проекта: "Русское культурное наследие в Сербии", "Русские в военной топографии и геодезии Сербии", "Русские профессора в Белградском университете".

Следует отметить, что 12 февраля Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Пушкина Миролюба Милинчича "за большой вклад в изучение и сохранение российского культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур народов двух братских стран". В мае в Москве госнаграду торжественно вручил сербу первый вице-президент Русского географического общества Николай Касимов.