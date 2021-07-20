Россия получила новые заявки на истребители Су-35

Новые заявки на поставку многоцелевых истребителей Су-35 поступили в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству. Как сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, официальные обращения на Су-35 поступают регулярно.

Так, с 2019 года иностранные партнеры отправили несколько обращений на эти машины. "От кого-то мы получаем заказы на поставки, кто-то просит провести демонстрационные полеты или же посетить завод изготовитель", - рассказал Шугаев в интервью РИА Новости.

По его словам, современная российская авиатехника, в том числе и Су-35, успешно зарекомендовала себя в ходе операции в Сирии. В Китай, в частности, было поставлено 24 самолета Су-35.

Су-35 является самолетом поколения 4++. Этот истребитель предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям.