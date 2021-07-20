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20.07.2021 00:13
Рубрика: Власть

Россияне теперь могут дистанционно зарегистрировать рождение и смерть

Текст: Ольга Игнатова
Россияне получили возможность зарегистрировать рождение и смерть без посещения органов ЗАГС. С 20 июля вступает в силу Положение об особенностях государственной регистрации рождения и смерти в случае поступления в электронной форме соответствующих заявлений, а также документа-основания для государственной регистрации рождения, либо смерти, через портал госуслуг.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Таким образом, на законодательном уровне предусмотрена возможность госрегистрации рождения и смерти без личного посещения заявителями органа ЗАГС через Единый портал госуслуг. Определены особенности подачи соответствующих заявлений и документов-оснований, а также выполнения необходимых процедур.

Все справки в России к 2024 году планируют выдавать в электронном виде

Документы-основания для государственной регистрации рождения и смерти, документы, удостоверяющие личность заявителей, а также свидетельство о заключении брака родителей на бумажных носителях в орган государственной регистрации не представляются.

Свидетельство о рождении, свидетельство о смерти на бумажном носителе будут выдаваться по желанию граждан, о чем нужно указать в соответствующем заявлении. Госрегистрация выполняется не позднее следующего рабочего дня. Сведения об этом направляются в личный кабинет заявителя на портале госуслуг.

Особенности не распространяются на случаи, если брак между родителями ребенка расторгнут, признан судом недействительным или если супруг умер, но со дня расторжения брака, признания его недействительным или со дня смерти супруга до дня рождения ребенка прошло не более 300 дней, а также на случаи, когда государственная регистрация рождения производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства. В таких случаях придется обращаться в органы ЗАГС самостоятельно.

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