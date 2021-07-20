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20.07.2021 07:16
Рубрика: Общество

Российские специалисты разработали новый способ лечения больных с ВИЧ

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новый способ лечения больных с ВИЧ, показавший высокую эффективность, разработан российскими учеными. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика метода Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, такая терапия может полностью подавить вирус.

Фото: iStock
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При новом способе лечения на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через полгода после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему - долутегравир и эмтрицитабин. Так как через шесть месяцев первичного лечения у больного формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ, двойная терапия оказывается достаточной для полного подавления вируса. Используемые компоненты подобраны уникально, они усиливают друг друга.

Как известно, полностью вылечиться от ВИЧ пока невозможно, и пациенты получают препараты пожизненно, что с большой вероятностью может привести к развитию нежелательных явлений. В большинстве схем лечения применяется препарат тенофовир, негативно влияющий на почки и кости. Разработанная российскими учеными схема решает эту проблему, она не токсична и обладает максимально возможной долгосрочной эффективностью и переносимостью.

- Ранее такого подхода к лечению больных не существовало, авторам выдан патент на изобретение, - рассказали в научном центре.

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