Российские танкисты совершили марш на приграничный с Афганистаном полигон

Танковые подразделения 201-й российской базы в Таджикистане совершили марш на приграничный с Афганистаном полигон, в рамках совместных учений с Узбекистаном и Таджикистаном. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, танкисты совершили 200-километровый марш из полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон.

На марше экипажи танков Т-72 отработали боевое охранение колонн, преодоление условно зараженных участков местности, а также отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации условного противника.

На полигоне Харб-Майдон танкисты приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин. Сейчас российские военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.

Как ранее сообщала "РГ", совместные учения c воинскими контингентами России, Узбекистана и Таджикистана пройдут с 5 по 10 августа, на фоне обострения обстановки в Афганистане.