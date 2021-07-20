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Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Рубрика: Экономика
20.07.2021 21:01
Текст: Евгения Думанская

Российский истребитель Checkmate станет конкурентом F-35A и Gripen

Новый российский истребитель Checkmate, прототип которого показали на авиасалоне МАКС-2021, сможет нести на борту группу беспилотников. Это следует из презентации Ростеха.

По данным СМИ, сейчас для ВКС РФ разрабатывается беспилотная система "Молния", которая будет включать небольшие дроны, сбрасываемые с самолетов-носителей.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Российский легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет

Начать серийные поставки легкого истребителя с одним двигателем планируется уже в 2026-2027 годах. Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что Checkmate составит конкуренцию ряду моделей, выпускаемых другими государствами.

"Мы должны вернуться в когорту стран, которая продает аналогичную технику. Если брать американский аналог - это F-35, Европа - Gripen, также китайский самолет, который разрабатывался вместе с Пакистаном", - цитирует Мантурова ТАСС.

Как стало известно, Checkmate сможет развивать сверхзвуковую скорость и будет выполнен с применением технологии малой радиолокационной заметности. Ранее были опубликованы фотографии новинки.

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