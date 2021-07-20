С каким ЕГЭ примут в вуз

Министерство науки и высшего образования опубликовало для общественного обсуждения проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ в 2022/23 учебном году.

Это нижняя граница баллов, с которыми абитуриенты летом следующего года смогут претендовать на поступление в вузы, подведомственные минобрнауки.

Напомним, что есть также значения баллов, необходимых для получения школьного аттестата. Их утверждает министерство просвещения и, как правило, они ниже тех, которые необходимы для поступления в вуз.

Итак, минобрнауки предлагает в 2022/23 году установить следующие минимальные баллы для абитуриентов:

- обществознание - 45,

- информатика и ИКТ - 44,

- русский язык - 40,

- литература - 40,

- география - 40,

- математика - 39,

- химия - 39,

- физика - 39,

- биология - 39,

- история - 35,

- иностранный язык - 30.

Точно такие же баллы действуют в текущем году. Но отметим, что это - лишь минимальный порог. Вузы не могут принять документы от абитуриента с баллами ниже этих. А вот установить более высокую границу они вправе.

Общественное обсуждение продлится до 29 июля.