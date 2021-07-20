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20.07.2021 00:01
Рубрика: Общество

С каким ЕГЭ примут в вуз

Текст: Евгения Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8512)
Министерство науки и высшего образования опубликовало для общественного обсуждения проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ в 2022/23 учебном году.

Это нижняя граница баллов, с которыми абитуриенты летом следующего года смогут претендовать на поступление в вузы, подведомственные минобрнауки.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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Напомним, что есть также значения баллов, необходимых для получения школьного аттестата. Их утверждает министерство просвещения и, как правило, они ниже тех, которые необходимы для поступления в вуз.

Итак, минобрнауки предлагает в 2022/23 году установить следующие минимальные баллы для абитуриентов:

- обществознание - 45,

- информатика и ИКТ - 44,

- русский язык - 40,

- литература - 40,

- география - 40,

- математика - 39,

- химия - 39,

- физика - 39,

- биология - 39,

- история - 35,

- иностранный язык - 30.

Точно такие же баллы действуют в текущем году. Но отметим, что это - лишь минимальный порог. Вузы не могут принять документы от абитуриента с баллами ниже этих. А вот установить более высокую границу они вправе.

Общественное обсуждение продлится до 29 июля.

Общество Образование Правительство Минобрнауки ЕГЭ в России

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