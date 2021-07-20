В римском некрополе обнаружен саркофаг с сакральным символом Христа

Новости

Строителям выгоднее работать в госкомпаниях 17:58
Мясников назвал единственный способ защиты от мутаций коронавируса 17:43
В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке 17:43
Роспотребнадзор высказался об идее обязательной вакцинации в Петербурге 17:38
Умер знаменитый американский фантаст Уильям Нолан 17:31
Система контроля за движением мусоровозов заработает в 2022 году 17:15
Определена дата первого матча между "Спартаком" и "Бенфикой" в ЛЧ 17:08
Академик Румянцев призвал модернизировать медучреждения в РФ по общим стандартам 17:06
В России начали испытывать радиофармпрепарат от рака на поздней стадии 17:00
Надежда Михалкова снимает сериал о представительнице династии кинематографистов 16:44
Путин традиционно попробовал мороженое на МАКС-2021 16:39
В Москве появятся станции метро "Сосенки", "Десна" и "Крымская" 16:35
Беларусь показала на МАКС-2021 ударные и разведывательные беспилотники 16:30
Верховный суд отказался исключить коронавирус из списка опасных болезней 16:15
МИД опасается военного сценария событий в Афганистане 16:13
Фестиваль "Летчикфест"-2021 не состоится по рекомендации Роспотребнадзора 15:48
Mastercard упростит перевод криптомонет в валюту 15:47
На авиасалоне МАКС представили беспилотник-вертолет БАС-200 15:45
3400 компаний могут закрыть из-за отсутствия отчетов о прививках 15:44
В ходе спецоперации в Ставропольском крае задержали семь человек 15:41
МИД РФ располагает фактами сотрудничества США с боевиками в Афганистане 15:40
Стали известны характеристики нового российского истребителя 15:40
В Челябинске 19-летняя девушка устроила ДТП с переворотом машины 15:36
В Курганской области объявили режим ЧС из-за засухи 15:34
В Париже потушили пожар рядом с резиденцией премьера 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 17:51
Рубрика: Общество

В римском некрополе обнаружен саркофаг с сакральным символом Христа

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Murcia Фото: University of Murcia
Фото: University of Murcia

В Испании археологи из Университета Мурсии провели раскопки на территории римского некрополя в местечке Лос-Вильярикос, расположенном в пяти километрах к востоку от города Мула. В результате они раскопали уникальный саркофаг, украшенный древними сакральными символами.

Фото: iStock
Древний боевой корабль обнаружен в затонувшем городе в Египте

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Университета Мурсии. Оно было сделано во время планового летнего сезона раскопок руин римской виллы, обнаруженной ранее. Считается, что эта вилла была заброшена примерно в пятом веке нашей эры.

Наиболее заметной находкой стал двухметровый саркофаг, который украшен геометрическими узорами и изображениями листьев плюща. На вершине выгравирован символ, известный экспертам как "Chi rho". Он представляет собой форму кристограммы - сочетания букв, которые образуют аббревиатуру для имени Иисуса Христа.

Такие формы традиционно используются в качестве религиозного символа внутри христианской церкви. В данном случае кристограмма представляет собой сочетание двух первых заглавных букв символа "Chi rho" то есть ΧΡ (от греческого слова ΧΡΙΣΤΟΣ - "Христос"). Причем они накладываются таким образом, что вертикальный штрих буквы Ρ пересекает букву Х точно по ее центру.

По предварительным оценкам, саркофаг датируется шестым веком нашей эры. В тот период времени Европа подверглась нашествию германских племен, которые хлынули на бывшие римские территории. В данном регионе, в частности, в то время появились вестготы.

Фото: iStock
Таинственные древние рисунки найдены в труднодоступном месте в Индии

"При вестготах многие римские постройки были заброшены или перестроены, в то время как часть территории данной виллы была застроена небольшой христианской церковью где-то в V-VII веках нашей эры", - пишут исследователи.

Рафаэль Гонсалес Фернандес, профессор древней истории из Университета Мерсии, назвал это открытие "впечатляющим и неожиданным, что подтверждает предыдущие исследования хронологии некрополя". В римский период Лос-Вильярикос был крупным сельскохозяйственным населенным пунктом. Горожане жили за счет производства оливкового масла.

Что касается виллы, то она со временем была перепрофилирована для христианских богослужений, а ее центральный внутренний дворик использовался как некрополь, известный как "ad sanctos".

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Путин анонсировал скорый выход российского самолета МС-21 на трассы
Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах
Козак усомнился во вступлении Украины в Евросоюз и НАТО
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19