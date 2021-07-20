В римском некрополе обнаружен саркофаг с сакральным символом Христа

В Испании археологи из Университета Мурсии провели раскопки на территории римского некрополя в местечке Лос-Вильярикос, расположенном в пяти километрах к востоку от города Мула. В результате они раскопали уникальный саркофаг, украшенный древними сакральными символами.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Университета Мурсии. Оно было сделано во время планового летнего сезона раскопок руин римской виллы, обнаруженной ранее. Считается, что эта вилла была заброшена примерно в пятом веке нашей эры.

Наиболее заметной находкой стал двухметровый саркофаг, который украшен геометрическими узорами и изображениями листьев плюща. На вершине выгравирован символ, известный экспертам как "Chi rho". Он представляет собой форму кристограммы - сочетания букв, которые образуют аббревиатуру для имени Иисуса Христа.

Такие формы традиционно используются в качестве религиозного символа внутри христианской церкви. В данном случае кристограмма представляет собой сочетание двух первых заглавных букв символа "Chi rho" то есть ΧΡ (от греческого слова ΧΡΙΣΤΟΣ - "Христос"). Причем они накладываются таким образом, что вертикальный штрих буквы Ρ пересекает букву Х точно по ее центру.

По предварительным оценкам, саркофаг датируется шестым веком нашей эры. В тот период времени Европа подверглась нашествию германских племен, которые хлынули на бывшие римские территории. В данном регионе, в частности, в то время появились вестготы.

"При вестготах многие римские постройки были заброшены или перестроены, в то время как часть территории данной виллы была застроена небольшой христианской церковью где-то в V-VII веках нашей эры", - пишут исследователи.

Рафаэль Гонсалес Фернандес, профессор древней истории из Университета Мерсии, назвал это открытие "впечатляющим и неожиданным, что подтверждает предыдущие исследования хронологии некрополя". В римский период Лос-Вильярикос был крупным сельскохозяйственным населенным пунктом. Горожане жили за счет производства оливкового масла.

Что касается виллы, то она со временем была перепрофилирована для христианских богослужений, а ее центральный внутренний дворик использовался как некрополь, известный как "ad sanctos".