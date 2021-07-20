Сенатор: В рамках ПАСЕ может быть разработана конвенция о праве на прививки

В рамках ПАСЕ может быть разработана Европейская конвенция о праве на прививки, которая поможет побороть недоверие к вакцинации, сообщил член комитета Света Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Сенатор посетил штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве. Российский законодатель участвует в подготовке доклада комиссии ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, темой которого станет нерешительность в отношении вакцинации как серьезная проблема общественного здравоохранения. Такой документ планируется принять на весенней сессии ПАСЕ 2022 года.

Круглый обратил внимание на то, что в последнее десятилетие во многих европейских странах усилилась нерешительность в отношении вакцинации, а на фоне пандемии COVID-19 серьезность этой проблемы многократно возросла. Он рассказал, что есть идея запустить совместную программу Совета Европы и ВОЗ по преодолению недоверия к вакцинации в Европе, а также о разработке "Европейской конвенции о праве на прививки" в будущем.

"Такая конвенция под эгидой Совета Европы сможет заложить надежную основу принципа равенства, справедливого распространения и доступности при массовой вакцинации населения, не нарушая прав тех, кто еще сомневается", - приводит слова Круглого пресс-служба Совфеда.

"Борьба с нерешительностью в отношении вакцин должна осуществляться в первую очередь путем повышения осведомленности и просвещения. Пандемия COVID-19 еще раз доказала важность взаимодействия и коммуникации. Государствам необходимо укреплять доверие и предоставлять четкую, прозрачную и надежную информацию", - заявил Владимир Круглый.

Важно, чтобы медработники во всех странах Совета Европы были обучены и постоянно информировались о преимуществах иммунизации и могли снять возможные опасения у своих пациентов, а информационно-просветительские кампании должны проводиться на регулярной основе, подчеркнул парламентарий.

По его оценке, вводящая в заблуждение и ложная информация в социальных сетях от антипрививочных групп - это одна из самых больших проблем, с которыми столкнулось общество.

"Законодатели могут сыграть очень важную роль в разработке адекватных способов выявления и мониторинга. При необходимом уважении свободы слова мы должны бороться с ложью с помощью фактов", - считает Круглый. Он добавил, что нельзя отказываться даже от открытых публичных дебатов с участием противников вакцинации.