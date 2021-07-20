Сергей Шойгу поздравил актрису Людмилу Чурсину с 80-летием

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил народную артистку СССР Людмилу Чурсину с 80-летием.

В поздравлении министра говорится, что за долгие годы актерской деятельности, играя на театральных сценах и снимаясь в кино, Чурсина по праву заслужила зрительскую любовь и признание.

По его словам, в Центральном академическом театре Российской Армии, с которым уже много лет связана творческая судьба актрисы, Чурсина создала незабываемые, очень яркие женские образы. "Своих героинь, будь то Настасья Филипповна в спектакле "Идиот", пианистка Лив Штайн или королева Элинор, Вы умеете наделить удивительной духовной силой и красотой, очень точно передать весь драматизм их жизни", - сказал министр.

"В этот торжественный день я рад в очередной раз выразить Вам уважение и благодарность за Ваш талант. Желаю Вам, Людмила Алексеевна, доброго здоровья, счастья, неиссякаемого вдохновения и творческих успехов", - подчеркнул он.