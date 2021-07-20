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20.07.2021 17:15
Рубрика: Экономика

Система контроля за движением мусоровозов заработает в 2022 году

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Контролировать движение всех 18 тысяч мусоровозов России ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) начнет в 2022 году. Об этом сказал заместитель гендиректора компании Алексей Макрушин в ходе пресс-конференции.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
За перемещениями мусоровозов проследит информационная система

"Все мусоровозы уже сейчас должны быть оснащены датчиками ГЛОНАСС, но нет единой системы сбора информации об их местонахождении, - сказал Алексей Макрушин. - Такую систему мы запустим до конца года и начнем к ней подключать машины. Полностью весь парк мусоровозов попадет в нее уже в 2022 году".

Большинство мусоровозов доставляют отходы в сортировочные центры или на легальные полигоны, добавил Макрушин. Однако есть и такие, кто вывозит мусор на незаконные свалки. По его оценке, в основном это машины, принадлежащие индивидуальным предпринимателям или маленьким фирмам, поскольку большим компаниям рисковать привлечением к ответственности вплоть до уголовной нет смысла.

"Кроме твердых коммунальных отходов есть и другие виды отходов, за перемещением которых тоже надо следить, - продолжил Алексей Макрушин. - Для нарушителей мы готовим изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Участники рынка и правоохранительные органы сошлись во мнении, что самая действенная мера для таких случаев - направление мусоровоза на штрафстоянку. Если же будет выявлено повторное нарушение, машину предлагается изымать у собственника, допускающего ее недобросовестное использование".

Перед отправлением в рейс водитель мусоровоза укажет в системе слежения свой маршрут, что откуда и куда он повезет. При отклонении от заявленного пути будет проведена проверка - если изменение направление движения связано, например, с ремонтом дороги или другими объективными причинами, никаких санкций не будет, заверил Макрушин. Если же этот маневр окажется попыткой вывести отходы на нелегальную свалку, появится возможность принять к нарушителю положенные законом меры.

Стоимость подключения каждого мусоровоза к системе передачи данных о его местонахождении в ППК РЭО оценивают в 300 рублей в месяц. Предполагается, что эти дополнительные расходы никак не скажутся на стоимости вывоза отходов от жилых домов.

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