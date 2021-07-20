Международный
авиационно-космический салон
Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
Рубрика: Русское оружие
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2021
20.07.2021 10:29
Текст: Николай Грищенко

Скоростные вертолеты Ми-35П "Феникс" стали поставляться за рубеж

Многоцелевые вертолеты Ми-35П "Феникс" с "длинным" крылом и убирающимся шасси стал поставляться на экспорт. В данный момент реализуются два международных контракта.

Об этом "РГ" сообщили в кулуарах авиасалона МАКС-2021.

Фото: ПАО "Роствертол"
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Впервые вертолет Ми-35П был представлен публике на военно-техническом форуме "Армия-2018". По сравнению с классическим Ми-24 новая машина получила круглосуточную обзорно-прицельную систему ОПС-24Н-1Л с дальностью обнаружения целей до 10 километров и двуствольную 23-мм пушку.

Комплекс вооружения модернизированного Ми-35П также включает неуправляемые ракеты С-8, универсальные подвесные пушечные контейнеры, управляемые ракеты с лазерным наведением "Атака" или "Вихрь", управляемые ракеты класса "воздух-воздух", авиабомбы - до 500 килограммов, ракеты С-13 калибра 122-мм, а также 12.7-мм пулемет.

Новый цифровой пилотажный комплекс улучшает управляемость и повышает устойчивость вертолета. Благодаря убирающемуся шасси вертолет имеет максимальную скорость более 335 километров в час.

Вертолет Ми-35П "Феникс" может использоваться для уничтожения танков и бронетехники, а также в десантном - для перевозки восьми военнослужащих.

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