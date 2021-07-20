СМИ: Телефон Макрона могли прослушивать с помощью шпионской программы

Телефон президента Франции Эммануэля Макрона стал объектом потенциальной слежки спецслужбами Марокко по делу о шпионском программном обеспечении Pegasus, сообщила французская ежедневная газета Le Monde.

По данным издания, в офисе президента заявили, что если бы разоблачения о прослушивании телефона Макрона были правдой, они были бы очень серьезными. Кроме того, под прослушивание в 2019 году попали также бывший премьер-министр Франции Эдуард Филипп и 14 министров кабинета.

В расследовании, опубликованном в воскресенье 17 медиа-организациями, возглавляемом парижской некоммерческой журналистской группой Forbidden Stories, говорится, что шпионское ПО, созданное и лицензированное израильской компанией NSO, использовалось в успешных попытках взлома смартфонов, принадлежащих журналистам. правительственным чиновникам и правозащитникам.

Позднее NSO выступило с заявлением, в котором отвергает утверждения СМИ, заявив, что они "полны неправильных предположений и неподтвержденных теорий". Продукт предназначен только для использования правительственными спецслужбами и правоохранительными органами для борьбы с терроризмом и преступностью.

Представитель NSO не ответил на запрос Reuters по поводу сообщения Le Monde о президенте Макроне. В понедельник Марокко выступило с заявлением, в котором отрицает свою причастность к использованию Pegasus.