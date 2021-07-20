Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов

Цифровые национальные валюты, разработкой и тестированием которых занимаются все больше ключевых центробанков мира, так или иначе вскоре встанут перед ключевой проблемой. Их создателям придется решить, станут ли все-таки цифровые валюты инструментом для независимых расчетов (и тем самым неизбежно скорректируют мировую финансовую систему, основанную на евро и долларе) либо они окончательно превратятся просто в еще одну форму денег - в том числе для свободного обмена и туризма.

В этом смысле важную роль играет недавнее решение Европейского центробанка (ЕЦБ), который объявил о начале тестирования цифрового евро. Оно займет два года, за которые европейский регулятор определится, как именно он будет создавать и распространять цифровую валюту. Пока в сообщении ЕЦБ немного подробностей: известно, что цифровой евро дополнит наличные расчеты, а не заменит их, а также что электронный евро не будет иметь ничего общего с криптовалютами (а еще заодно его эмиссия будет гораздо экологичнее, чем у криптовалют). Также ЕЦБ несколько раз подчеркнул в релизе о цифровом евро, что речь идет об использовании гражданами денег центрального банка - о посредничестве других финансовых структур пока не говорится (впрочем, за два года концепция может поменяться).

Первым о разработке цифровой валюты объявил Народный банк Китая - тестирование цифрового юаня началось в 2020 году, сейчас китайский регулятор дошел уже до разрешения иностранным туристам платить цифровым юанем без открытия счета в китайском банке.

Банк России начнет тестирование цифрового рубля в 2022 году, после он выйдет в обращение. Граждане, компании и госорганы смогут менять наличные и безналичные на цифровые рубли и зачислять их на электронные кошельки. Кошельки с цифровыми рублями можно будет открывать через приложения банков, через них же клиенты будут проводить операции. Кошельки разместятся в платежной системе Банка России. В российском ЦБ пока тоже говорят о цифровом рубле в первую очередь как о дополнительном средстве платежа.

Главными стимулами развития национальных цифровых валют, очевидно, стали криптовалютный бум и рост санкционного давления на ряд стран. "После того как СШ​А стали применять угрозы отключения от долларовой системы, Китай, Россия и другие страны стали искать альтернативу доллару. Поэтому Народный банкКитая и Банк России опередили ФРС США и ЕЦБ в тестировании национальных цифровых валют", - считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. США и в меньшей степени еврозона - главные бенефициары текущей финансовой системы, основанной на долларе и евро как на главных резервных валютах. Поскольку цифровые валюты способны изменить эту систему (ускорятся транзакции, проще будет перейти на торговлю в национальных валютах), США, вероятно, будут последними из ведущих экономик, кто будет вводить свою цифровую валюту, полагает Васильев.

Развитие национальных цифровых валют подстегнуло не только удобство расчетов, но и бум криптовалют, и рост санкционного давления

Последствие финансовой независимости - вероятное возникновение на международном уровне проблем с совместимостью систем, которые были самостоятельно разработаны разными странами, подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Поэтому для внедрения трансграничных операций в цифровых валютах разных стран нужен поиск общих решений на уровне технологических протоколов и других стандартов, подчеркивает он.

От будущей технологической совместимости систем по обслуживанию транзакций зависит, таким образом, и широта их использования гражданами других стран. Если эта проблема будет решена в сторону интеграции одних цифровых валют с другими, то возможностей будет больше (а независимости в расчетах - меньше). В случае с цифровым евро можно предположить, что он будет ходить в обращении наравне с другими формами денег и будет приниматься на депозиты в европейских банках, допускает Васильев.

Свободный обмен цифровых валют может быть разрешен, но это дело не ближайшего будущего

По его мнению, скорее всего, свободный обмен цифровых валют в итоге будет разрешен, в том числе для экспортно-импортных операций, финансовых операций и туристических поездок. Жители России, по его мнению, в перспективе все же смогут выбирать, где обменять рубли на евро и в какую форму евро удобнее перевести средства - цифровую, наличную или безналичную.

По результатам опроса центробанков мира, который проводил Банк международных расчетов, основная мотивация для работы над цифровыми валютами - все же повышение эффективности расчетов. Также говорилось и о повышении контроля за розничными платежами, и о росте эффективности монетарной политики (например, о прямом кредитовании домохозяйств центробанками). Пока ни одно из этих предложений не нашло широкой поддержки у мировых центробанков. Но учитывая, что только на тестирование цифровых валют отводятся годы, реальные контуры новой (или не очень новой) финансовой системы мира появятся еще нескоро.