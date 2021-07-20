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20.07.2021 17:58
Рубрика: Экономика

Строителям выгоднее работать в госкомпаниях

Текст: Марина Трубилина

Средняя зарплата строителей в 2020 году выросла на 4,9%. Об этом сообщает Росстат. В целом по экономике среднемесячная номинальная начисленная зарплата выросла в 2020 году на 7,3%. В строительстве рост составил 4,9% - с 42 630 рублей в 2019 году до 44 738 рублей в 2020-м.

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При этом в государственных строительных организациях заработки выше - в среднем 59 689 рублей против 41 662 рублей в частных компаниях и 38 405 рублей в муниципальных. Самые большие зарплаты - у строителей из организаций смешанной формы собственности - 66 952 рубля.

Среднемесячная зарплата строителей в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, равнялась 65 053 рублям, это на 12% выше, чем в целом по экономике. При этом в конце года перед 5,5 тысячи строителей у работодателей имелась задолженность по зарплате. Из общего объема просроченной задолженности по зарплате на строительство приходилось 23%, годом ранее доля была ниже - 15%.

В 2020 году, как неоднократно отмечали эксперты, зарплаты строителей начали расти из-за дефицита рабочих после отъезда мигрантов. По данным НОСТРОЙ, увеличить фонд оплаты труда пришлось половине строительных компаний.

Экономика Работа Правительство Минэкономразвития Росстат

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