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20.07.2021 19:01
Рубрика: Общество

Студенты-иностранцы оценили качество образования в РФ во время пандемии

Текст: Елена Новоселова
Почти половина студентов-иностранцев (48,2 процента) считает, что качество образования во время пандемии не изменилось. Таковы результаты опроса, который провел портал IPR MEDIA.

Варианты ответов "стало лучше" и "стало хуже" получили почти одинаковое число приверженцев (22,3 и 22,6 процента соответственно). Абсолютное большинство респондентов не планируют прекращать учебу в российских вузах. Их 87,9 процента.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Социологи считают, что этот результат может свидетельствовать о высоком уровне мотивации студентов и сформированном представлении о качестве российского образования. Почти половина из опрошенных выбрали для поступления медико-биологические факультеты - 48,2 процента, на втором месте по популярности гуманитарные направления - 17,4 процента, на третьем - экономические - 10. 38,9 процента пожаловались на высокую загрузку во время пандемии - было слишком много заданий, сказали они. И более половины (50,4) заявили, что предпочитают учиться очно.

"Мониторинг уровня удовлетворенности иностранных студентов в российских вузах мы проводим регулярно. Если сравнивать результаты, собранные в течение года, то можно заметить, что иностранные студенты начали лучше адаптироваться к дистанционному обучению, они реже высказывают недовольство качеством и техническими условиями. Самое главное, что все больше иностранцев выбирают российские вузы для обучения и готовы учиться дальше", - отметила Наталья Иванова, руководитель компании IPR MEDIA, индустриального участника сетевого партнерства "Российские университеты-экспортеры".

Справка "РГ"

В исследовании принял участие 851 человек из шести вузов - участников сетевого партнерства "Российские университеты-экспортеры". Это Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Пензенский государственный университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации и РГЭУ (РИНХ).

Задача объединения этих вузов - обмен практиками и образовательными методиками в части обучения иностранных студентов, разработки современных образовательных программ, повышение уровня обучения русскому языку как иностранному, развития государственной системы тестирования по русскому языку.

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