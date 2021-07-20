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20.07.2021 19:00
Рубрика: Власть

Суд закрепил порядок досмотра посещающих СИЗО адвокатов

КС РФ вынес решение по делу "о правах адвокатов"
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
Конституционный суд Российской Федерации закрепил порядок досмотра адвокатов, посещающих следственный изолятор, который защитит их от произвола и необоснованных подозрений. Соответствующее решение судьи вынесли во вторник, рассмотрев жалобу Рамиля Идиятдинова из Татарстана.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Защитник Идиятдинов направлялся к своему доверителю в СИЗО и прошел стандартную процедуру досмотра. Но затем сотрудник следственного изолятора заподозрил, что в кармане у адвоката находится мобильный телефон, после чего защитника досмотрели еще раз. В просьбе составить протокол досмотра, зафиксировать его ход и результат адвокату было отказано на том сновании, что запрещенных предметов не нашли.

Фото: iStock
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Наиболее дискуссионным в данной ситуации является вопрос равенства процессуальных оппонентов, отметил представитель Идиятдинова Александр Передрук в ходе публичных слушаний по делу. Если в основу правосудия положен принцип равноправия и состязательности сторон, то почему адвокаты подвергаются досмотру, в том числе при проходе в СИЗО к своим подзащитным, а следователи и иные сотрудники правоохранительной системы - нет.

Представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, в целом сошлись во мнении, что в данном случае положения статьи 34 ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" не противоречат Конституции РФ. Статья 55 Основного Закона страны позволяет законодательно ограничивать права и свободы граждан в той мере, "в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства". Полномочный представитель Совета Федерации в КС РФ Андрей Клишас сравнил процедуру прохода в СИЗО с досмотром в аэропорту: в целях безопасности обязаны пройти все. Хотя такой подход снова возвращает всех заинтересованных лиц к вопросу о различиях в положении следователей и адвокатов. Поэтому судьи КС РФ посмотрели на ситуацию под другим углом.

Режимные меры, в том числе применяемые к лицам в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей, не носят характер санкций и направлены на поддержание порядка, указал КС. Однако произвольный досмотр недопустим, эта правовая позиция уже была зафиксирована в решениях суда. Поэтому если в дополнительном досмотре адвоката или любого другого посетителя возникает необходимость (даже на основе подозрений сотрудника ФСИН, как в деле Рамиля Идиятдинова), все этапы происходящего должны быть задокументированы. При наличии видеофиксации досмотра вещей и одежды адвоката соответствующие записи должны сохраняться вне зависимости от требования адвоката как минимум в течение срока на судебное обжалование законности такого досмотра, а их копии должны предоставляться адвокату по его требованию в течение этого срока, постановил КС РФ. Дело Идиятдинова пересмотрено не будет, поскольку "проведенный досмотр не повлек для него таких негативных правовых последствий".

Власть Право Права человека Происшествия Правосудие Тюрьмы Судебная власть Конституционный суд Проблемы адвокатуры

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