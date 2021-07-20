Суд закрепил порядок досмотра посещающих СИЗО адвокатов

Конституционный суд Российской Федерации закрепил порядок досмотра адвокатов, посещающих следственный изолятор, который защитит их от произвола и необоснованных подозрений. Соответствующее решение судьи вынесли во вторник, рассмотрев жалобу Рамиля Идиятдинова из Татарстана.

Защитник Идиятдинов направлялся к своему доверителю в СИЗО и прошел стандартную процедуру досмотра. Но затем сотрудник следственного изолятора заподозрил, что в кармане у адвоката находится мобильный телефон, после чего защитника досмотрели еще раз. В просьбе составить протокол досмотра, зафиксировать его ход и результат адвокату было отказано на том сновании, что запрещенных предметов не нашли.

Наиболее дискуссионным в данной ситуации является вопрос равенства процессуальных оппонентов, отметил представитель Идиятдинова Александр Передрук в ходе публичных слушаний по делу. Если в основу правосудия положен принцип равноправия и состязательности сторон, то почему адвокаты подвергаются досмотру, в том числе при проходе в СИЗО к своим подзащитным, а следователи и иные сотрудники правоохранительной системы - нет.

Представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, в целом сошлись во мнении, что в данном случае положения статьи 34 ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" не противоречат Конституции РФ. Статья 55 Основного Закона страны позволяет законодательно ограничивать права и свободы граждан в той мере, "в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства". Полномочный представитель Совета Федерации в КС РФ Андрей Клишас сравнил процедуру прохода в СИЗО с досмотром в аэропорту: в целях безопасности обязаны пройти все. Хотя такой подход снова возвращает всех заинтересованных лиц к вопросу о различиях в положении следователей и адвокатов. Поэтому судьи КС РФ посмотрели на ситуацию под другим углом.

Режимные меры, в том числе применяемые к лицам в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей, не носят характер санкций и направлены на поддержание порядка, указал КС. Однако произвольный досмотр недопустим, эта правовая позиция уже была зафиксирована в решениях суда. Поэтому если в дополнительном досмотре адвоката или любого другого посетителя возникает необходимость (даже на основе подозрений сотрудника ФСИН, как в деле Рамиля Идиятдинова), все этапы происходящего должны быть задокументированы. При наличии видеофиксации досмотра вещей и одежды адвоката соответствующие записи должны сохраняться вне зависимости от требования адвоката как минимум в течение срока на судебное обжалование законности такого досмотра, а их копии должны предоставляться адвокату по его требованию в течение этого срока, постановил КС РФ. Дело Идиятдинова пересмотрено не будет, поскольку "проведенный досмотр не повлек для него таких негативных правовых последствий".