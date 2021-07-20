Темпы вырубки лесов Амазонии за год выросли в полтора раза

За минувшие 11 месяцев Амазония потеряла 8 тысяч 381 квадратный километр своего лесного покрова. По оценкам Института человека и окружающей среды Амазонии (Imazon), объемы вырубки, зафиксированные с начала текущего года, стали рекордными за последнее десятилетие.

Согласно данным института, с августа 2020 года по июнь 2021 года "легкие планеты" потеряли на 51 процент больше зеленого покрова, чем за предыдущие 11 месяцев наблюдений. Только с января этого года Амазония лишилась более четырех тысяч квадратных километров сельвы - самый высокий показатель за последние 10 лет.

Исследователи Imazon отмечают, что только два процента всех потерь приходится на индейские угодья. Большая же часть (61 процент) всей вырубки происходит на частных территориях, или землях, чей статус не определен. По сути, речь идет о самозахвате земель с целью превращения их в сельхозугодья и последующей легализации в этом статусе.

В последнее время борьба с незаконной вырубкой лесов в Бразилии ведется крайне слабо. За минувшие два года объем штрафов, выплаченных за нарушения экологического законодательства, снизился на 93 процента и достиг минимальных за 21 год показателей.

Согласно данным Бразильского института окружающей среды (Ibama), за весь 2020 год в казну поступило 66 тысяч реалов (13 тысяч долларов США) за счет экологических штрафов. Для сравнения, в 2013 году сумма штрафов за те же правонарушения составила рекордные 25 миллионов реалов, что в пересчете по курсу того периода соответствовало 12 миллионам долларов.